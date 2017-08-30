«Воспитывал детей подзатыльниками»: НАША пообщалась с мамой убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой

По ее словам, Сергей Какшин ревновал бывшую жену, однако сам регулярно изменял ей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Накануне, 30 августа, в Ленинском районном суде Нижнего Тагила выступил бывший муж местной жительницы Дарьи Зембицкой, обвиняемый в ее убийстве. Напомним: преступление было совершено в январе этого года. По материалам дела, бывший супруг Дарьи Сергей Какшин избил ее, после чего, решив, что она скончалась, погрузил в машину, чтобы спрятать тело. Однако Дарья оказалась жива. По версии силовиков, заметив это, Какшин задушил свою бывшую, наступив ей ногой на горло.

Мы поговорили с мамой убитой тагильчанки Ириной Зембицкой, чтобы узнать, каким мужем был обвиняемый, и какое наказание она бы хотела для бывшего зятя.

Не пропускал ни одной юбки

По словам женщины, за пять лет брака конфликты в семье ее дочери случались нередко. Поводом становились измены бывшего супруга Дарьи.

– Он изменял ей направо и налево. Не пропускал ни одной юбки!

– А как он относился к детям? Можно ли его назвать хорошим отцом?

– Детей он любил. Хотя воспитывал их по-своему, при помощи подзатыльников. Считал, что они должны получить мужское воспитание.

– А на Дарью он руку поднимал?

– Было. Хотя мне точно известно только про один случай. Он ударил Дашу, когда мы были в саду. Про это я точно знаю. Но думаю, что таких ситуаций было больше. Но Даша старалась мне не жаловаться. Знаете, она не хотела выносить сор из избы.

Первая жена постоянно ходила в синяках

Ирина рассказала, что мать Сергея Какшина пытается очернить не только ее убитую дочь, но и ее саму. На суде она даже заявила, что Ирина якобы состояла в интимных отношениях с бывшим зятем.

– Сторона защиты придумывает всяческие небылицы, чтобы попытаться хоть как-то спасти Какшина. Его мать выдумывает истории про меня и про Дашу. А ведь у Сергея это был уже второй брак. Его первая жена сейчас живет в Екатеринбурге. Про нее его мать тоже рассказывала, что она ему якобы изменяла. Но потом мы узнали, что ничего такого не было, зато она постоянно ходила в синяках.

– Вы подали иск на 13 миллионов рублей. А у него есть возможность выплатить такую сумму?

– Конечно же, нет. Я прошу взыскать с него по 5,5 миллиона на каждого ребенка. Чтобы было, на что их растить и воспитывать.

Семьи подсудимого и убитой делят детей

– Вы верите, что он совершал преступление в состоянии аффекта?

– Нет. Я в это не верю! Я уверена, что он действовал хладнокровно. Он адекватный человек и понимал, что делает. И никакого раскаяния он не испытывает! Я читала его первоначальные показания и то, как он совершал убийство. Откуда столько злости? Его трудно назвать человеком!

– Как вы считаете, что его толкнуло на этот поступок?

– Они были в разводе, но он не хотел ей давать строить свою жизнь. Он собственник.

– Какое наказание вы бы хотели для него?

– Самое суровое, насколько это возможно. Я бы не хотела, чтобы дети когда-то увидели такого отца.

Изначально мужчина заявлял, что его бывшая жена пропала и даже принимал участие в ее поисках. Сначала Какшин отрицал свою вину, но позже под тяжестью улик сознался.

У Дарьи Зембицкой осталось двое маленьких детей. Вопрос о том, кто станет их опекуном, сейчас также решается в суде. Пока же мальчики живут с родными убитой матери, но на выходные их забирают родственники ее бывшего мужа, так как над детьми оформлена совместная опека.

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