Одежда, смартфон и учебники: «Яндекс» посчитал, сколько потратили екатеринбуржцы на подготовку детей в школу

Товары все чаще заказывают через интернет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Сервис "Яндекс.Деньги" подсчитал, во сколько обошлась жителям Екатеринбурга подготовка детей к новому учебному году. В конце августа резко вырос спрос на детскую одежду и обувь, канцтовары, электронику. При этом товары все чаще заказывают через интернет.

Средний чек жителей за детскую одежду составил – 7684 рубля, за канцтовары – 3303 рубля. Тем, кто захочет купить своему ребенку смартфон, придется отдать примерно 4870 рублей.

Также средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек составил 3750 рублей.

Аналитики "Яндекс.Маркета" зафиксировали рост спроса в России на парты и столы – средний чек 12 тысяч рублей.

В среднем по стране пеналы стоят 725 рублей, дневники – 150 рублей, тетради – 135 рублей, обложки – 120 рублей.

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