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«За окном »Сайлент Хилл": горожане делятся фотографиями густого тумана в Екатеринбурге

"За окном "Сайлент Хилл": горожане делятся фотографиями густого тумана в Екатеринбурге
16+
Фото: www.instagram.com/beetleeda
Подборка снимков из соцсетей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Утром 31 октября Екатеринбург накрыл густой туман: из-за потепления и сильной влажности здания почти полностью скрылись из виду. Жители и гости города делятся в соцсетях снимками туманной уральской столицы и отмечают, что погода приготовила такой сюрприз как раз на Хэллоуин.

 

#туман#туманище. "Сайлент Хилл" ты ли это

Публикация от (@__lexus__13)

 

Настоящий хэллоуин) Непроглядный туман с самого утра) #halloween #fog #happyhalloween #туман ##mystic

Публикация от Таня Балашова (@begyshaya_po_volnam)

 
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Маша Шмурыгина, 31.10.2017, 11:19
Тэги: Фото, Погода
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