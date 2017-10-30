«За окном »Сайлент Хилл": горожане делятся фотографиями густого тумана в Екатеринбурге

Подборка снимков из соцсетей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Утром 31 октября Екатеринбург накрыл густой туман: из-за потепления и сильной влажности здания почти полностью скрылись из виду. Жители и гости города делятся в соцсетях снимками туманной уральской столицы и отмечают, что погода приготовила такой сюрприз как раз на Хэллоуин.
За окном Сайлент Хилл Настроение соответствует А еще, сегодня настоящий Хэллоуин, он же Самхейн он же Самайн. Время, когда истончаются грани между мирами. . . #утро #туман#сайлентхилл #екатеринбург #видизокна #настроение #Хеллоуин#самайн#самхейн#екб#must#samhain #halloween #mycity #morning #magictime #mystic #viewfrommywindow #instaekb