Житель Екатеринбурга написал заявление на проститутку, которая отказалась от орального секса

Полиция начала расследование.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Неудовлетворенный житель Екатеринбурга написал заявление на одну из представительниц древнейшей профессии, которая по его словам отказала в оральном сексе. При этом мужчина оплатил услуги девушки, когда она пришла к нему в гостиницу на улице Дарвина.

Фотография с заявлением в полицию появилась в телеграм-канале MDK, где говорится, что в отдел полиции №13 Екатеринбурга обратился потерпевший мужчина.

В пресс-службе городского МВД факт обращения подтвердили.

– Заявление зарегистрировано. По данному факту ведется проверка, – сообщили в ведомстве.

Добавим, что все произошло в мини-гостинице на Уктусе, в которой также есть финская сауна и бассейн.

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