Как избежать травм по время гололеда: советы свердловских спасателей

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области способствует образованию наледи на дорогах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Колебания температуры воздуха и осадки могут провоцировать образование гололеда на трассах и пешеходных дорогах в Свердловской области и Екатеринбурге. Региональное управление МЧС выпустило памятку для пешеходов о правилах передвижения во время такой погоды.
Гололед может стать причиной чрезвычайных ситуаций как для пешеходов, так и для автомобилистов. По данным медиков, во время гололеда количество людей, получивших ушибы, вывихи и переломы возрастает в два раза. Чтобы снизить риск падения на улице, следует выполнять следующие правила.
Передвигайтесь в обуви с нескользящей подошвой на микропористой основе либо использовать противоскользящие приспособления.
- Откажитесь от обуви на каблуке во время гололеда;
- Обходите опасные места;
- По обледенелой дороге передвигайтесь, как лыжник, небольшими скользящими шагами;
- Не бегите ни в коем случае: лучше выйти из дома заранее, чтобы идти, не торопясь;
- На проезжей части будьте внимательными, не торопитесь;
- Обходите места с наклонной поверхностью;
- Наступайте на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях;
- Освободите руки, не носите тяжелые сумки;
- Не держите руки в карманах, так как это увеличивает риск падения.
По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие три дня в Екатеринбурге будет держаться плюсовая температура: столбик термометра поднимется до +4. По ночам температура воздуха будет опускаться до нуля градусов. Возможны небольшие снегопады.