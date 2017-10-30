Как избежать травм по время гололеда: советы свердловских спасателей

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области способствует образованию наледи на дорогах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Колебания температуры воздуха и осадки могут провоцировать образование гололеда на трассах и пешеходных дорогах в Свердловской области и Екатеринбурге. Региональное управление МЧС выпустило памятку для пешеходов о правилах передвижения во время такой погоды.

Гололед может стать причиной чрезвычайных ситуаций как для пешеходов, так и для автомобилистов. По данным медиков, во время гололеда количество людей, получивших ушибы, вывихи и переломы возрастает в два раза. Чтобы снизить риск падения на улице, следует выполнять следующие правила.

Передвигайтесь в обуви с нескользящей подошвой на микропористой основе либо использовать противоскользящие приспособления.

Откажитесь от обуви на каблуке во время гололеда;

Обходите опасные места;

По обледенелой дороге передвигайтесь, как лыжник, небольшими скользящими шагами;

Не бегите ни в коем случае: лучше выйти из дома заранее, чтобы идти, не торопясь;

На проезжей части будьте внимательными, не торопитесь;

Обходите места с наклонной поверхностью;

Наступайте на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях;

Освободите руки, не носите тяжелые сумки;

Не держите руки в карманах, так как это увеличивает риск падения.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие три дня в Екатеринбурге будет держаться плюсовая температура: столбик термометра поднимется до +4. По ночам температура воздуха будет опускаться до нуля градусов. Возможны небольшие снегопады.