Корреспондент НАШЕЙ побывал за решеткой, чтобы узнать как живут заключенные екатеринбургского СИЗО-1

"Сидеть на шконке" – не самое приятное занятие. Проверено на себе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

31 октября в России отмечается день работников СИЗО. В преддверии профессионального праздника руководство ФСИН региона устроило журналистам экскурсию по зданиям одного из крупнейших следственных изоляторов России – СИЗО-1 на Репина,4. Корреспондент НАШЕЙ узнал, чем кормят заключенных, в каких условиях они живут, какую музыку слушают, а также были ли побеги из следственного изолятора.

Сейчас в зданиях СИЗО-1 содержатся 1616 заключенных. В основном это те, кто находится под стражей в ожидании суда, или пока идет следствие. Но есть и те, кто на Репина,4 отбывает наказание. Это заключенные из хозчасти.

Перед посещением СИЗО журналистов ждала стандартная процедура оформления пропусков. Также было нужно оставить сотовый и другие гаджеты. Всего перед тем, как попасть на внутреннюю территорию, необходимо пройти три КПП, оставив паспорт на последнем.

В узкие коридоры запускают лишь по три человека, причем открыть следующую дверь невозможно, пока не захлопнется предыдущая.

Но все-таки, к моему удивлению, процедура личного досмотра оказалась не такой тщательной, как, например, при проходе в ночной клуб (очевидно, такое исключение сделали только для журналистов).

При входе во двор изолятора удивило играющее "Русское радио". В таком месте как-то не ожидаешь услышать русскую попсу.

– По какому принципу выбирается музыка? – задаю вопрос Эмилю Салахову – инспектору отдела воспитательной работы с осужденными (ОВРО).

– Главное, чтобы это был не "блатняк" и не похабщина. В основном, включаем радио, на котором звучат обычные русские песни, – отвечает он.

– Кстати, а побеги из СИЗО бывали? – Был один единственный случай. Заключенный вышел за забор и буквально через два метра его задержали. Формально это считалось побегом, и ему добавили срок, – отметил инспектор ОВРО.

Из двора прессу сопроводили в пищеблок, где происходит приготовление еды. Здесь все сотрудники, кроме начальника столовой, – осужденные.

– Сегодня на обед рассольник и рагу с говядиной, – рассказала начальник столовой для спецконтингента Наталья Игошина.

По ее словам, за последнее время рацион заключенных стал гораздо разнообразнее. Интересно, что сейчас заключенным сообщают о том, чем их будут кормить заранее (раньше они об этом узнавали по факту). Меню для всех одно, исключения есть только для больных туберкулезом, диабетом и ВИЧ-инфекцией.

После пищеблока представителям прессы показали камеры, где отбывают наказание заключенные хозчасти. В СИЗО они готовят еду, убирают территорию, выполняют работу электриков. Такие заключенные имеют большие шансы освободиться досрочно. В СИЗО-1 таких "зэков" 170.

Пожалуй, камерами эти помещения можно назвать лишь с натяжкой. Хотя решетки на окнах здесь все же есть.

Кстати, телевизор в СИЗО-1 могут смотреть не только "зэки" из хозчасти, но и заключенные других камер.

– Если заключенные имеют возможность установить в камерах телевизор, мы не возражаем против этого, но государством такая инициатива не предусмотрена, – рассказал Эмиль Салахов.

Наконец, после помещений с облегченными условиями содержания конвоиры показали камеры, как говорится, без прикрас. Интересно, что эта часть СИЗО была основана еще в 1828 году. Сейчас здесь находится медчасть и больничный корпус для заключенных.

Фото из разряда проверено на себе. "Сидеть на шконке" – не самое приятное занятие, особенно если на ней нет матраса.

– Ну как в тюрьме может не быть черного кота?, – пошутил один из сотрудников СИЗО и поспешил унести выбежавшее животное от вспышек фотоаппаратов.

А ищейка из кинологической службы изолятора по кличке Бандит способна "держать" запах от следа человека до четырех часов.

Пес легко выполнял все команды кинолога. Однако после неожиданного появления на горизонте черного кота Бандит едва не рванул в его сторону.

– Почему служебную собаку СИЗО назвали … Бандитом? – интересуюсь у инструктора-кинолога Ульяны Лузяниной.

– Полное имя было Богдан, но как-то неудобно было его произносить, и все начали звать его Бандитом, – ответила кинолог.

– Почему в надписи о вреде курения акцент сделан на импотенцию, а не на раке легких, к примеру? Заключенных, что, это больше всего пугает?

– Они такие же люди, – ответил инспектор ОВРО. – Многие находясь в СИЗО, женятся и даже заводят детей.

Также, Эмиль Салахов поделился наблюдением. По его словам, когда женщины попадают в тюрьму, большинство мужчин от них отказываются: перестают ездить на свидания, слать передачи. В случае с попавшими за решетку мужчинами все происходит абсолютно наоборот. В этом смысле женщины оказываются гораздо преданнее.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!