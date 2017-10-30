Ледовый городок Нижнего Тагила хотят сделать платным

На собранные деньги планируют обезопасить скульптуры от вандалов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Нижнем Тагиле вход в ледовый городок могут сделать платным, сообщает местный портал "Между строк" со ссылкой на начальника управления культуры администрации города Светлану Юрчишину. По словам чиновника, в городке будут 17 скульптур, а на собранные деньги организуют их охрану от вандалов.

При этом вторая часть площадки – Театральная площадь, где будут ледовые горки, сцена и новогодняя елка, останется бесплатной.

По данным управления культуры Нижнего Тагила, на оформление ледовых городков мэрия планирует потратить 10 миллионов рублей, и еще 6,48 миллионов строительство городка на Театральной площади.

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