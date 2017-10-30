Мэрия Екатеринбурга выпустила всего 12 пылесосов на борьбу с грязью

Машины работали на улицах ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В администрации Екатеринбурга отчитались по борьбе с грязью, которая появилась на улицах города из-за плюсовой температуры. Как рассказали в мэрии, минувшей ночью в городе работали 125 единиц техники и 76 рабочих.

– Службы благоустройства Екатеринбурга, в связи с установившейся на улице устойчивой плюсовой температурой, сосредоточились на очистке города от грязи, – заверили в мэрии.

При этом так называемых "пылесов" "Бродвей" и "Скания" выпустили на работы всего 12 штук. Также город очищали 34 трактора и два вакуумных уборщика.

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