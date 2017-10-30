«Отлично подойдет под ресторан»: бывший туалет рядом с резиденцией Куйвашева продается за 12 млн рублей

Уточняется, что здание находится в собственности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Екатеринбурге продается отдельно стоящее здание на Пушкина, 18, где долгое время находился общественный туалет.

Площадь сооружения составляет 300 кв.м, а само здание расположено в самом центре города, рядом с Главпочтамтом и резиденцией губернатора Свердловской области. Риэлторы оценивают его в 12 миллионов рублей.

– Здание отлично подходит для реконструкции под ресторан, кафе, кальянную, магазин, офис и тому подобное. Вы останетесь довольны местом выбора вашего заведения, – говорится в тексте объявления о продаже.

В объявлении уточняется, что есть согласованный проект на достройку второго этажа здания.

Также сообщается, что объект недвижимости находится в собственности.

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