Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга будут тестировать до конца года

Недавно к нему подключились и частные маршрутки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга будут тестировать до конца 2017 года. Об этом в эфире "41 канала" сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства Евгений Архипов.

По его словам, к повременному тарифу уже подключились 14 частных перевозчиков на 22 маршрутах.

– Пока о результатах говорить рано, мы только приступили к третьему этапу с участием коммерческих перевозчиков. До конца года мы будем тариф тестировать, посмотрим как будут распределяться деньги, – заявил Архипов.

Напомним, что повременной тариф предусматривает безлимитные пересадки в течение 30 минут за 28 рублей, а также проезд с пересадками на час за 40 рублей.

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