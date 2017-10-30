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Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга будут тестировать до конца года

Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга будут тестировать до конца года
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
Недавно к нему подключились и частные маршрутки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга будут тестировать до конца 2017 года. Об этом в эфире "41 канала" сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства Евгений Архипов.

По его словам, к повременному тарифу уже подключились 14 частных перевозчиков на 22 маршрутах.

– Пока о результатах говорить рано, мы только приступили к третьему этапу с участием коммерческих перевозчиков. До конца года мы будем тариф тестировать, посмотрим как будут распределяться деньги, – заявил Архипов.

  • Напомним, что повременной тариф предусматривает безлимитные пересадки в течение 30 минут за 28 рублей, а также проезд с пересадками на час за 40 рублей.

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Олег Галимов, 31.10.2017, 12:28
Тэги: Общественный транспорт
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Горожанин31 октября 2017, 12:37
Конец общественного транспорта в ЕКБ близок скоро останется 2 вида людей автомобилисты и ходаки
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