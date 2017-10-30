Правительство России уточнило, как нужно проезжать перекрестки с круговым движением

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении Правил дорожного движения. Они дополнились нормой о порядке проезда перекрестков с круговым движением.
– Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность, — приводит слова Медведева официальный сайт Правительства РФ.
Также в постановлении говорится, что сейчас у водителей, при проезде кругового перекрестка нередко возникают сомнения, Так как нормы о том, кто кому должен уступать дорогу, нередко рознятся даже в пределах одного города.
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