Правительство России уточнило, как нужно проезжать перекрестки с круговым движением

16+ Фото: яндекс. карты

Дмитрий Медведев дополнил ПДД, ссылаясь на успешный европейский опыт. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении Правил дорожного движения. Они дополнились нормой о порядке проезда перекрестков с круговым движением. – Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность, — приводит слова Медведева официальный сайт Правительства РФ. Также в постановлении говорится, что сейчас у водителей, при проезде кругового перекрестка нередко возникают сомнения, Так как нормы о том, кто кому должен уступать дорогу, нередко рознятся даже в пределах одного города. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: