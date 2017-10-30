Правительство Свердловской области утвердило дефицитный бюджет на 2018 год

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Ожидается, что доходы региона вырастут на 6 миллиардов рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 Правительство Свердловской области сформировало бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает департамент информационной политики. При этом доходная часть областного бюджета составит 209,8 миллиарда рублей, расходная – 221,2 миллиарда. Дефицит сократится на 2,3 миллиарда рублей, расходы на обслуживание госдолга – на 1,3 миллиарда рублей. – При формировании бюджета мы в полной мере должны учесть наши планы по обеспечению роста производительности труда, модернизации производств, запуску новых промышленных объектов, – заявил губернатор Евгений Куйвашев. Законопроектом предусмотрен рост налоговых и неналоговых доходов на 12,3 миллиарда рублей.

Согласно прогнозам, в следующем году налог на прибыль увеличится на 6,1 миллиарда рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 31.10.2017, 14:25

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 31.10.2017, 14:25Тэги: Деньги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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