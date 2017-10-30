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Строительство ледового городка в Екатеринбурге традиционно выиграла компания «Айс-Проект 2000» из Первоуральска

Строительство ледового городка в Екатеринбурге традиционно выиграла компания "Айс-Проект 2000" из Первоуральска
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Фото: архив НАШЕЙ
Площадь 1905 года закроют с 13 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Строить ледовый городок в этом году будет компания "Айс-Проект 2000", которая выигрывает тендер уже несколько лет подряд. В конкурсе участвовали две фирмы, обе из Первоуральска, сообщает е1.
 
На строительство ледового городка в Екатеринбурге претендовали две компании, при этом максимальное снижение цены составило лишь сто тысяч рублей. Начальная цена контракта составляет 23 миллиона рублей – на три миллиона больше, чем в прошлом году.
 
В мэрии уточнили, что больше баллов набрал "Айс-Проект 2000". За свои услуги фирма запросила 22,9 миллиона. Конкурентом стала первоуральская фирма "Спецпрофи", которая основана всего год назад и не представила документы об опыте в данной сфере. 
 
С 13 по 15 ноября на площади 1905 года поставят деревянные ограждения. К 15 декабря на площади должны установить елку. А уже 29 декабря пройдет торжественное открытие новогодней площадки. В 2018 году ледовый городок будет работать до 21 января.
 
Он будет посвящен 295-летию Екатеринбурга. Там будут установлены композиции "Карета", "Дамы и господа", "Плотина", "Собор", "Завод" и другие. Эскизы ледовых скульптур можно будет увидеть на заседании оргкомитета по подготовке к празднику, которое пройдет в мэрии уже 3 ноября. 
  • При этом имя компании-победителя конкурса в администрации будет официально объявлено лишь после подписания муниципального контракта.
  • Предполагается, что часть экспозиции будет посвящена теме участия Екатеринбурга в борьбе за проведения выставки "Экспо-2025". 

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Марина Подкорытова, 31.10.2017, 15:45
Тэги: Жизнь в городе, Отдых
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