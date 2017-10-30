Свердловчанка пойдет под суд за регистрацию у себя дома 40 гастарбайтеров

Теперь ей грозит до 3 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Ревде прокуратура передала в суд дело 51-летней местной жительницы, которая в течение двух лет прописывала в своих двух квартирах таджиков и узбеков.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 2015 по 2017 годы женщина поставила на учет 40 гастарбайтеров.

– Обвиняемая заполняла заявления соответствующего образца и предоставляла миграционные документы, оформленные на 40 иностранных граждан, отразив тем самым факт их постановки на регистрационный учет в квартирах, – рассказали в прокуратуре.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое уже направили в мировой суд.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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