Свердловские депутаты отказались давать сиротам приоритет при записи в школу

Новый закон позволил бы решить проблему с фиктивной регистрацией детей в престижные школы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Депутаты Заксобрания Свердловской области отклонили законопроект, согласно которому дети из социально незащищенных слоев населения имели бы приоритет при записи в школы или детские сады.
Речь идет о возможности первоочередного приема: детей сирот, детей с родителями-инвалидами, детей, у которых более двух братьев или сестер; детей, оставшихся без попечения родителей и детей педработников.
С данной инициативой выступил летом 2017 года депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин.
- Новый закон позволил бы решить проблему с фиктивной регистрацией, ведь часто родители идут на уловки, чтобы записать своих детей в престижные школы.
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