Свердловские депутаты отказались давать сиротам приоритет при записи в школу

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Новый закон позволил бы решить проблему с фиктивной регистрацией детей в престижные школы. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 Депутаты Заксобрания Свердловской области отклонили законопроект, согласно которому дети из социально незащищенных слоев населения имели бы приоритет при записи в школы или детские сады. Речь идет о возможности первоочередного приема: детей сирот, детей с родителями-инвалидами, детей, у которых более двух братьев или сестер; детей, оставшихся без попечения родителей и детей педработников. С данной инициативой выступил летом 2017 года депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. Новый закон позволил бы решить проблему с фиктивной регистрацией, ведь часто родители идут на уловки, чтобы записать своих детей в престижные школы. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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