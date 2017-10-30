Свердловские дольщики будут контролировать статус своего дома на федеральном сайте

Для этого владельцу жилья нужно ввести лишь номер договора.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Свердловские дольщики с ноября смогут проверить статус своего строящегося дома на сайте Фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.
На сайте Фонд.214.рф можно будет проверить, осуществил ли застройщик взнос по договору участия в долевом строительстве. Для этого дольщику необходимо ввести уникальный номер договора. Помимо этого, с начала 2018 года начнет работу единая информационная система жилищного строительства, которая будет содержать информацию о застройщиках, итогах проверок строительных компаний и их соответствии требованиям законодательства.
В Минстрое РФ отмечают, что система позволит обеспечить прозрачность рынка долевого строительства.
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