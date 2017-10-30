Свердловские дольщики будут контролировать статус своего дома на федеральном сайте

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Для этого владельцу жилья нужно ввести лишь номер договора. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 Свердловские дольщики с ноября смогут проверить статус своего строящегося дома на сайте Фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. На сайте Фонд.214.рф можно будет проверить, осуществил ли застройщик взнос по договору участия в долевом строительстве. Для этого дольщику необходимо ввести уникальный номер договора. Помимо этого, с начала 2018 года начнет работу единая информационная система жилищного строительства, которая будет содержать информацию о застройщиках, итогах проверок строительных компаний и их соответствии требованиям законодательства. В Минстрое РФ отмечают, что система позволит обеспечить прозрачность рынка долевого строительства. Ранее в свердловском минстрое рассказали, когда будут сданы проблемные жилые комплексы в Екатеринбурге и Свердловской области.

Жалобы дольщиков Екатеринбурга потребовал проверить замгенпрокурора. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 31.10.2017, 21:05

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 31.10.2017, 21:05Тэги: Строительство Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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