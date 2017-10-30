Уральцев научат общаться с коллекторами: в Екатеринбурге началась неделя финансовой грамотности

Специальные занятия идут в вузах и на предприятиях города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

С 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге проходит "Неделя финансовой грамотности населения". Об этом сообщается на сайте департамента информационной политики губернатора Свердловской области.

Различные мероприятия проходят в школах, вузах и на предприятиях Екатеринбурга, отдельные занятия проводятся для пенсионеров. Жителям города рассказывают, как правильно делать вклады в банки, как вести себя с коллекторами и многое другое.

– Наша задача – научить граждан на практике применять эти знания для планирования личного бюджета, формирования своих финансовых резервов, защиты в случае нарушения прав потребителя финансовых услуг, – подчеркнула и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

На сегодняшний день в России более 8 миллионов человек не могут расплатиться с долгами по кредитам.

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