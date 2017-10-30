В Екатеринбурге самый грязный воздух оказался на перекрестках с 8 марта и Челюскинцев

Власти города уже подписали меморандум, посвященный развитию экологичного транспорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Исследователи "Гринпис Интернэшнл" выяснили, что концентрация опасных веществ в воздухе на некоторых улицах Екатеринбурга превышает все нормы. Места, где проводились измерения, были выбраны с помощью интернет-голосования, сообщили в компании.

Волонтеры провели измерения на 18 самых оживленных перекрестках в российских крупных городах. На каждом из них измерения велись в течение 24 часов. Как оказалось, в Екатеринбурге превышения предельно допустимых концентраций одного или нескольких загрязняющих веществ (диоксида азота, монооксида азота и приземного озона) были зафиксированы в двух из трех точек, где проводились измерения: на улице 8 марта, 17а и Челюскинцев, 110. На перекрестке 8 марта, 7 загрязнение воздуха не превысило норм.

– "Гринпис России" ведет переговоры с властями городов, в которых в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, так как у них есть уникальный шанс воспользоваться этим импульсом развития и решить проблему загрязнения воздуха. "Гринпис" предлагает принять ряд конкретных мер: создать вокруг социально важных объектов зоны, куда будет запрещен въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику, которая позволит снизить уровень загрязнения воздуха, – сообщил представитель организации Константин Фомин.

Власти Екатеринбурга уже откликнулись на эти предложения и подписали меморандум, посвященный развитию экологичного городского транспорта. Принципы такого развития были совместно разработаны мэрией Екатеринбурга и "Гринпис России".

Города, где прошли исследования, были выбраны сторонниками "Гринпис России" из списка, где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

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