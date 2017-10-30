В Екатеринбурге оцепили жилой дом

16+ Фото: архив НАШЕЙ

Силовики проверяли здание из-за подозрительного предмета. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 В Екатеринбурге утром 31 октября оцепили жилой дом на улице Папанина. По словам очевидцев, к дому подъехали сотрудники правоохранительных органов в касках и с оружием и машины реанимации. Официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых сообщил НАШЕЙ, что поводов для беспокойства нет: рядом с домом нашли бесхозный предмет. Проверка показала, что никакой опасности он не представляет. Напомним, в конце сентября Екатеринбург пережил массовую эвакуацию: из-за анонимных сообщений о минировании силовики эвакуировали около сотни зданий. Позже полиция возбудила три уголовных дела. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 31.10.2017, 09:51

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 31.10.2017, 09:51Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: