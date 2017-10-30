В Екатеринбурге оцепили жилой дом

Силовики проверяли здание из-за подозрительного предмета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
В Екатеринбурге утром 31 октября оцепили жилой дом на улице Папанина.
По словам очевидцев, к дому подъехали сотрудники правоохранительных органов в касках и с оружием и машины реанимации. Официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых сообщил НАШЕЙ, что поводов для беспокойства нет: рядом с домом нашли бесхозный предмет. Проверка показала, что никакой опасности он не представляет.
- Напомним, в конце сентября Екатеринбург пережил массовую эвакуацию: из-за анонимных сообщений о минировании силовики эвакуировали около сотни зданий. Позже полиция возбудила три уголовных дела.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!