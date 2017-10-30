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В Екатеринбурге оцепили жилой дом

В Екатеринбурге оцепили жилой дом
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Силовики проверяли здание из-за подозрительного предмета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Екатеринбурге утром 31 октября оцепили жилой дом на улице Папанина.
 
По словам очевидцев, к дому подъехали сотрудники правоохранительных органов в касках и с оружием и машины реанимации. Официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых сообщил НАШЕЙ, что поводов для беспокойства нет: рядом с домом нашли бесхозный предмет. Проверка показала, что никакой опасности он не представляет. 
  • Напомним, в конце сентября Екатеринбург пережил массовую эвакуацию: из-за анонимных сообщений о минировании силовики эвакуировали около сотни зданий. Позже полиция возбудила три уголовных дела. 

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Маша Шмурыгина, 31.10.2017, 09:51
Тэги: Происшествия
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