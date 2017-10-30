В кинотеатре Лесного со зрителей брали дополнительную плату за сеанс

Помимо билета на фильм приходилось платить 50 рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 Жители Лесного пожаловались в Роспотребнадзор, после того как в местном кинотеатре "Ретро" начали взымать дополнительную плату в 50 рублей за "предсеансовое обслуживание". – В ходе проверки было установлено, что кинотеатр допускает включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, а именно: при продаже билетов допускается навязывание зрителям дополнительных услуг, – заявили в пресс-службе Роспортербнадзора Свердловской области. В итоге руководство кинотеатра было оштрафовано на 10 000 рублей.

Добавим, что на этой неделе в кинопрокат вышел скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 31.10.2017, 15:10

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 31.10.2017, 15:10Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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