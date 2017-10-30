В ноябре в Екатеринбурге будут тестировать новый вид транспорта – электробус

Он будет ходить по улице Амундсена и заходить в Академический.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Екатеринбурге в ноябре планируют запустить электробус, который приедет для тестирования из Энгельса. Как рассказал замглавы администрации по вопросам благоустройства Евгений Архипов в программе "Открытая студия. Екатеринбург", без подзарядки он сможет проехать более 20 километров.

– Нам предложили потестировать новый электробус в зимних условиях, в условиях нашего города. Мы рассматривали этот вопрос еще в начале года, но там были технические моменты, связанные с малой мощностью аккумулятора. На сегодня производитель этот вопрос решил, они получили новые мощные аккумуляторы. Мы готовы принять новый электробус, надеюсь, в ноябре мы его получим.

По словам Евгения Архипова, электробус будет ездить по улице Амундсена и заходить в Академический. В мэрии надеются, что около 20–30 километров без подзарядки электробус будет проходить.