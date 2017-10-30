В ноябре в Екатеринбурге будут тестировать новый вид транспорта – электробус

Он будет ходить по улице Амундсена и заходить в Академический.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
В Екатеринбурге в ноябре планируют запустить электробус, который приедет для тестирования из Энгельса. Как рассказал замглавы администрации по вопросам благоустройства Евгений Архипов в программе "Открытая студия. Екатеринбург", без подзарядки он сможет проехать более 20 километров.
– Нам предложили потестировать новый электробус в зимних условиях, в условиях нашего города. Мы рассматривали этот вопрос еще в начале года, но там были технические моменты, связанные с малой мощностью аккумулятора. На сегодня производитель этот вопрос решил, они получили новые мощные аккумуляторы. Мы готовы принять новый электробус, надеюсь, в ноябре мы его получим.
По словам Евгения Архипова, электробус будет ездить по улице Амундсена и заходить в Академический. В мэрии надеются, что около 20–30 километров без подзарядки электробус будет проходить.
- Если электробус подтвердит все заявленные характеристики, то в администрации будут думать о приобретении такого вида транспорта в Екатеринбург. В Энгельсе такие машины серийно выпускаются с 2014 года. Дозарядка батарей электробуса без остановки машины происходит через троллейбусные провода.
- Летом Евгений Куйвашев поручил правительству рассмотреть возможность покупки пробной партии электробусов из Минска.