В Свердловской области назначено шесть министров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Глава региона Евгений Куйвашев своим указом назначил на должности шесть членов правительства, сообщили в департамента информполитики.
Приставку и.о. утратили министр образования Юрий Биктуганов, министр строительства Михаил Волков, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, министр транспорта Василий Старков, министр агропромышленного комплекса Дмитрий Дегтярев и директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов.
– С этого дня вы работаете без приставки и.о. Что касается остальных министерств – в ближайшее время вопрос решится, – отметил Евгений Куйвашев.
- Министров экономики и инвестиций и развития будут выбирать по конкурсу.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!