В Свердловской области назначено шесть министров

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Руководителей еще двух министерств назначат по конкурсу. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 Глава региона Евгений Куйвашев своим указом назначил на должности шесть членов правительства, сообщили в департамента информполитики. Приставку и.о. утратили министр образования Юрий Биктуганов, министр строительства Михаил Волков, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, министр транспорта Василий Старков, министр агропромышленного комплекса Дмитрий Дегтярев и директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов. – С этого дня вы работаете без приставки и.о. Что касается остальных министерств – в ближайшее время вопрос решится, – отметил Евгений Куйвашев. Министров экономики и инвестиций и развития будут выбирать по конкурсу. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 31.10.2017, 19:05

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 31.10.2017, 19:05Тэги: Политика Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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