В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за взрыва на химзаводе

Во время тушения пожара серьезно пострадал один из рабочих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту взрыва на Режевском химзаводе, который специализируется на утилизации боеприпасов.

Инцидент на предприятии произошел в сентябре этого года. Один из рабочих получил тяжелые травмы из-за возгорания, которое возникло во время сварочных работ.

– Пострадавший мужчина во время пожара получил острое отравление продуктами горения. Последующей судебно-медицинской экспертизой установлено, что его здоровью был причинен тяжкий вред, – сообщили в областном Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Следователи устанавливают лицо, которое будет привлечено к уголовной ответственности.

По данным Znak.com, взрыв и пожар произошли на предприятии ООО "Гефест-М". Пострадавший - 29-летний мужчина, которому вместе с другими рабочими дали задание разрезать трубу, по которой прогоняют порох. Труба не была вычищена, о чем сотрудников не предупредили. В итоге во время работ произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар, который пришлось тушить самим рабочим.