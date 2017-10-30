Юная екатеринбурженка Диана Адигезалова стала одной из победительниц шоу «Дети на льду. Звезды»

Вместе с пятью остальными финалистами она получила миллион рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В телевизионном проекте с юными фигуристами "Дети на льду. Звезды" 9-летняя екатеринбурженка заняла третье место. Диага Адигезалова боролась с 14 спортсменами со всей России, рассказали в пресс-службе "Ростелекома".

Победителями второго телесезона всероссийского конкурса стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского. Вторые места заняли Агнета Латушкина из Йошкар-Олы и Ваня Макиев из Белгорода. А замыкает тройку лидеров, кроме Дианы Адигезаловой, Адель Набиуллин из Казани.

Диана попала на проект случайно: ее старший брат тайком выслал видео с прокатом Дианы на online кастинг "Дети на Льду. Звезды". Кроме спорта, девочка очень любит читать: к примеру, она не разговаривает с одноклассниками, которые незнакомы с "Гарри Поттером".

Победители на всех получили целевой грант от "Ростелекома" — 1 миллион рублей на занятия фигурным катанием.

В течение двух месяцев 42 юных фигуриста в возрасте 8-9 лет показывали свое мастерство строгому жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. По результатам трех отборочных туров и зрительского голосования в финале встретились 14 спортсменов (7 девочек и 7 мальчиков). Помимо Татьяны Тарасовой финал оценивали Илья Авербух и Максим Траньков.

Из Екатеринбурга в финал проекта попала также 9-летняя Диана Чиркова, с мамой которой пообщалась "Наша Газета".

Идея проекта была предложена и реализована компанией "Ростелеком" — многолетним партнером Федерации фигурного катания на коньках России.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми и выигрывайте призы!