Запуск трамвайного движения по Татищева снова отложили

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Сейчас проект согласовывают с энергетиками. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017 Запуск трамваев по Татищева вновь перенесли. Как уточнил замглавы мэрии Евгений Архипов в эфире "Открытой студии", сейчас идет этап согласования изменений в электросети. – Как только пройдем все этапы согласования и приемки работ, тогда и пустим трамваи. Я думаю, что все это должно произойти в течение 7-10 дней, то есть в первой декаде ноября, – рассказал Архипов. Работы по обустройству трамвайной линии на обновленной улице Татищева уже давно завершили. Но запуск вагонов по-прежнему невозможен. Причины в мэрии каждый раз называют разные.

До этого замглавы мэрии, Алексей Белышев, заявлял, что запуск трамваев состоится 25 октября. В ТТУ уточнили, что с их стороны все давно готово. По новой ветке пойдут маршруты №2 и №18. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми и выигрывайте призы!

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