График работы банков в новогодние праздники в Екатеринбурге

Большинство банков изменят расписание работы своих офисов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016
Сбербанк
График работы конкретного офиса в новогодние каникулы можно уточнить по бесплатному телефону контактного центра 8-800-555-555-0
- 30 декабря: обычный режим работы во всех офисах Сбербанка;
- 31 декабря: до 14.00 часов работают все офисы, для которых суббота является рабочим днем;
- 1 января: офис на улице Металлургов, 87 в ТЦ «Мега» будет открыт с 14.00 до 22.00;
- 2 января: офис на улице Металлургов, 87 в ТЦ «Мега» будет открыт с 10.00 до 22.00; офис в аэропорту Кольцово будет работать с 10.00 до 19.00;
- 3, 4 и 7 января: офис в ТЦ «Мега» будет работать с 10.00 до 22.00; офис в аэропорту Кольцово - с 10.00 до 19.00;
- 5, 6 января: работают по обычному субботнему графику все офисы, для которых суббота является рабочим днем;
- 8 января: работают все офисы, для которых воскресенье - рабочий день. Обычный воскресный график;
- 9 января: обычный режим работы во всех офисах Сбербанка.
«Райффайзенбанк»
- 31 декабря: до 13.00 часов работают все отделения, которые обычно открыты по субботам;
- 1-5 января: отделения банка не работают;
- 6 января: работают все отделения, которые обычно открыты по субботам;
- 7, 8 января: отделения банка не работают;
- 9 января: обычный режим работы всех отделений.
«СКБ Банк»
- 31 декабря, 1-4, 7 и 8 января: нерабочие дни во всех отделениях банка;
- 5 и 6 января: обслуживание физлиц с 10.00 до 16.00, обслуживание юрлиц не осуществляется;
- 9 января: обычный режим работы всех отделений.
Все банкоматы банка работают в обычном режиме и подкрепляются наличностью.
УБРиР
- 31 декабря, 1-4 января: нерабочие дни во всех отделениях банка
- 5 января: отделения работают с 10.00 до 17.00
- 6-8 явнаря: отделения банка не работают
- 9 января: обычный режим работы всех офисов банка
Отделения на улице Малышева, 84 и на улице Сакко и Ванцетти, 67 не работают с 31 декабря по 8 января.
Отделение банка на проспекте Ленина, 20 не работает с 31 декабря по 3 января и с 5 января по 8 января. 4 января отделение работает с 10.00 до 17.00 часов.
«ВУЗ-банк»
Для физлиц:
- 31 декабря-1 января: нерабочие дни во всех офисах банка;
- 2-8 января: офис Ботанический работает 6 января с 10.00 до 16.00, офис Верх-Исетский - 4 января с 9.00 до 18.00, офис в ТЦ «Сити» - 3 января с 10.00 до 17.00, офис Университетский - 5 января с 10.00 до 16.00, офис Уралмаш - 5 января с 10.00 до 17.00, офис в ТЦ Успенский - 4, 5 и 6 января с 10.00 до 17.00, офис Юго-Западный - 4 и 5 января с 10.00 до 16.00.
Юрлица не обслуживаются с 31 декабря по 8 января.
ВТБ Банк Москвы
- 31 декабря: рабочий день во всех офисах банка до 14.00;
- 1-8 января: нерабочие дни во всех отделениях;
- 9 января: обычный режим работы.
«Альфа Банк»
- 31 декабря - 4 января: нерабочие дни во всех отделениях;
- 5 января: дежурные отделения (кредитно-кассовые офисы) работают с 10.00 до 18.00;
- 6-8 января: нерабочие дни;
- 9 января: обычный режим работы.
«УралФинанс Банк»
- 31 декабря - 4 января: нерабочие дни;
- 5, 6 января: головной офис работает с физлицами с 10.00 до 17.00;
- 7,8 января: выходные дни;
- 9 января: обычный режим работы.
Азиатско-Тихоокеанский банк
- 31 декабря - 8 января: нерабочие дни во всех офисах банка;
- 9 января: обычный режим работы отделений.
Банк «Нейва»
- 31 декабря - 3 января: выходные дни;
- 4 января: рабочий день с 9.00 до 17.00;
- 5-8 января: выходной день;
- 9 января: обычный режим работы.
Банк «Русский Стандарт»
- 31 декабря: рабочий день до 18.00;
- 1-3 января: выходные дни;
- 4-6 января: работают офисы на улице Карла Либкнехта, 16 (с 9.00 до 21.00) и на улице Заводской, 7 (с 10.00 до 19.00);
- 7 января: выходной день;
- 8 января: обычный рабочий день.
Екатеринбургский муниципальный банк
- 31 декабря - 8 января: выходной день;
- 9 января: работа по обычному режиму.
Банк «Кольцо Урала»
- 31 декабря - 8 января: выходные дни во всех офисах банка;
- 9 января: обычный режим работы.
Промсвязьбанк
- офис на проспекте Космонавтов, 48: с 31 декабря по 4 января и с 7 по 8 января не работает, 5 января будет открыт с 10.00 до 16.00, 6 января - с 10.00 до 15.00;
- офис на улице Малышева, 85: с 31 декабря по 4 января и с 7 по 8 января офис не работает, 5 января будет открыт с 10.00 до 16.00, 6 января - с 10.00 до 15.00;
- офис на улице Белинского, 222: с 31 декабря по 4 января и с 7 по 8 января не работает. 5 января будет открыт с 10.00 до 16.00, 6 января - с 10.00 до 15.00.
Банк «Резерв»
- 31 декабря - 8 января: выходные дни;
- 9 января: работа по обычному графику
УралТрансБанк
31 декабря - 8 января: выходные дни. Отдельные офисы работают по индивидуальному графику:
- офис на Радищева, 31 будет работать 5 и 6 января с 10.00 до 17.00.
- офис на улице 8 Марта, 61, литер б, будет открыт 6 января с 10.00 до 17.00
- офис на улице Азина, 42 будет открыт 5 и 6 января с 10.00 до 17.00
- офис на улице Технической, 32а будет открыт 5 января с 10.00 до 17.00.
Банк «Хоум Кредит»
- 31 декабря - 3 января: работают офисы, расположенные в торговых центрах;
- 4 - 8 января: работают дежурные отделения: офис на улице Московской, 35 (с 10.00 до 17.00), офис на проспекте Космонавтов, 72 (с 10.00 до 17.00), офис на улице 8 Марта, 142 (с 10.00 до 17.00);
- 9 января - работа по обычному графику.
Росбанк
- 31 декабря: до 13.00 работают офисы, которые обычно работают по шестидневному графику;
- 1 - 8 января: выходные дни;
- 9 января: обычный режим работы.
«УралПриватБанк»
- 31 декабря - 8 января: выходные дни во всех офисах банка;
- 9 января: обычный режим работы.
В новогодние праздники изменится также график городских автобусов, поездов, пригородных автобусов и Почты России. График работы ледового городка смотрите здесь.