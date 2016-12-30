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График работы банков в новогодние праздники в Екатеринбурге

График работы банков в новогодние праздники в Екатеринбурге
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Большинство банков изменят расписание работы своих офисов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

Сбербанк 

График работы конкретного офиса в новогодние каникулы можно уточнить по бесплатному телефону контактного центра 8-800-555-555-0 
  • 30 декабря: обычный режим работы во всех офисах Сбербанка;
  • 31 декабря: до 14.00 часов работают все офисы, для которых суббота является рабочим днем;
  • 1 января: офис на улице Металлургов, 87 в ТЦ «Мега» будет открыт с 14.00 до 22.00;
  • 2 января: офис на улице Металлургов, 87 в ТЦ «Мега» будет открыт с 10.00 до 22.00; офис в аэропорту Кольцово будет работать с 10.00 до 19.00;
  • 3, 4 и 7 января: офис в ТЦ «Мега» будет работать с 10.00 до 22.00; офис в аэропорту Кольцово - с 10.00 до 19.00;
  • 5, 6 января: работают по обычному субботнему графику все офисы, для которых суббота является рабочим днем;
  • 8 января: работают все офисы, для которых воскресенье - рабочий день. Обычный воскресный график;
  • 9 января: обычный режим работы во всех офисах Сбербанка.

«Райффайзенбанк»

  • 31 декабря: до 13.00 часов работают все отделения, которые обычно открыты по субботам;
  • 1-5 января: отделения банка не работают;
  • 6 января: работают все отделения, которые обычно открыты по субботам;
  • 7, 8 января: отделения банка не работают;
  • 9 января: обычный режим работы всех отделений.

«СКБ Банк»

  • 31 декабря, 1-4, 7 и 8 января: нерабочие дни во всех отделениях банка;
  • 5 и 6 января: обслуживание физлиц с 10.00 до 16.00, обслуживание юрлиц не осуществляется;
  • 9 января: обычный режим работы всех отделений.
Все банкоматы банка работают в обычном режиме и подкрепляются наличностью. 

УБРиР

  • 31 декабря, 1-4 января: нерабочие дни во всех отделениях банка
  • 5 января: отделения работают с 10.00 до 17.00
  • 6-8 явнаря: отделения банка не работают
  • 9 января: обычный режим работы всех офисов банка
Отделения на улице Малышева, 84 и на улице Сакко и Ванцетти, 67 не работают с 31 декабря по 8 января.
Отделение банка на проспекте Ленина, 20 не работает с 31 декабря по 3 января и с 5 января по 8 января. 4 января отделение работает с 10.00 до 17.00 часов. 

«ВУЗ-банк»

Для физлиц:
  • 31 декабря-1 января: нерабочие дни во всех офисах банка;
  • 2-8 января: офис Ботанический работает 6 января с 10.00 до 16.00, офис Верх-Исетский - 4 января с 9.00 до 18.00, офис в ТЦ «Сити» - 3 января с 10.00 до 17.00, офис Университетский - 5 января с 10.00 до 16.00, офис Уралмаш - 5 января с 10.00 до 17.00, офис в ТЦ Успенский - 4, 5 и 6 января с 10.00 до 17.00, офис Юго-Западный - 4 и 5 января с 10.00 до 16.00.
Юрлица не обслуживаются с 31 декабря по 8 января.

ВТБ Банк Москвы

  • 31 декабря: рабочий день во всех офисах банка до 14.00;
  • 1-8 января: нерабочие дни во всех отделениях;
  • 9 января: обычный режим работы.

«Альфа Банк»

  • 31 декабря - 4 января: нерабочие дни во всех отделениях;
  • 5 января: дежурные отделения (кредитно-кассовые офисы) работают с 10.00 до 18.00;
  • 6-8 января: нерабочие дни;
  • 9 января: обычный режим работы.

«УралФинанс Банк»

  • 31 декабря - 4 января: нерабочие дни;
  • 5, 6 января: головной офис работает с физлицами с 10.00 до 17.00;
  • 7,8 января: выходные дни;
  • 9 января: обычный режим работы.

Азиатско-Тихоокеанский банк

  • 31 декабря - 8 января: нерабочие дни во всех офисах банка;
  • 9 января: обычный режим работы отделений.

Банк «Нейва»

  • 31 декабря - 3 января: выходные дни;
  • 4 января: рабочий день с 9.00 до 17.00;
  • 5-8 января: выходной день;
  • 9 января: обычный режим работы.

Банк «Русский Стандарт»

  • 31 декабря: рабочий день до 18.00;
  • 1-3 января: выходные дни;
  • 4-6 января: работают офисы на улице Карла Либкнехта, 16 (с 9.00 до 21.00) и на улице Заводской, 7 (с 10.00 до 19.00);
  • 7 января: выходной день;
  • 8 января: обычный рабочий день.

Екатеринбургский муниципальный банк

  • 31 декабря - 8 января: выходной день;
  • 9 января: работа по обычному режиму.

Банк «Кольцо Урала»

  • 31 декабря - 8 января: выходные дни во всех офисах банка;
  • 9 января: обычный режим работы.

Промсвязьбанк

  • офис на проспекте Космонавтов, 48: с 31 декабря по 4 января и с 7 по 8 января не работает, 5 января будет открыт с 10.00 до 16.00, 6 января - с 10.00 до 15.00;
  • офис на улице Малышева, 85: с 31 декабря по 4 января и с 7 по 8 января офис не работает, 5 января будет открыт с 10.00 до 16.00, 6 января - с 10.00 до 15.00;
  • офис на улице Белинского, 222: с 31 декабря по 4 января и с 7 по 8 января не работает. 5 января будет открыт с 10.00 до 16.00, 6 января - с 10.00 до 15.00.

Банк «Резерв»

  • 31 декабря - 8 января: выходные дни;
  • 9 января: работа по обычному графику

УралТрансБанк

31 декабря - 8 января: выходные дни. Отдельные офисы работают по индивидуальному графику: 

  • офис на Радищева, 31 будет работать 5 и 6 января с 10.00 до 17.00.
  • офис на улице 8 Марта, 61, литер б, будет открыт 6 января с 10.00 до 17.00
  • офис на улице Азина, 42 будет открыт 5 и 6 января с 10.00 до 17.00
  • офис на улице Технической, 32а будет открыт 5 января с 10.00 до 17.00.

Банк «Хоум Кредит»

  • 31 декабря - 3 января: работают офисы, расположенные в торговых центрах;
  • 4 - 8 января: работают дежурные отделения: офис на улице Московской, 35 (с 10.00 до 17.00), офис на проспекте Космонавтов, 72 (с 10.00 до 17.00), офис на улице 8 Марта, 142 (с 10.00 до 17.00);
  • 9 января - работа по обычному графику.

Росбанк

  • 31 декабря: до 13.00 работают офисы, которые обычно работают по шестидневному графику;
  • 1 - 8 января: выходные дни;
  • 9 января: обычный режим работы.

«УралПриватБанк»

  • 31 декабря - 8 января: выходные дни во всех офисах банка;
  • 9 января: обычный режим работы.

В новогодние праздники изменится также график городских автобусов, поездовпригородных автобусов и Почты России. График работы ледового городка смотрите здесь.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 31.12.2016, 10:30
Тэги: Деньги, Новый год
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