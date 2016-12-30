Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году

НАША подводит итоги уходящего года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

Руслан Соколовский

Видеоблогер Руслан Соколовский попал под суд, а потом и вовсе в СИЗО, за то, что показал на своем Youtube-канале как «ловит покемонов» в Храме-на-Крови. В записи парень не стеснялся в выражениях.

Юлия Михалкова

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия». Затем она сражалась на место депутата в Законодательное собрание Свердловской области. Политиком Юлия так и не стала, но запомнилась нам фразой: «Если я умею следить за собой, то смогу следить за страной».

Лиза Монеточка

Школьница Лиза Монеточка стала звездой Интернета. Девочка вовсю исполняет наивные песенки собственного сочинения и даже успела записать трек с рэпером Noize MC.

Андрей Разин

Андрея Разина уволили с поста главного тренера ФК «Автомобилист», который возглавлял клуб с 2015 года. В минувшем сезоне «Автомобилист» занимал только 12 место в турнирной таблице.

Валерий Савельев

Депутат от «Единой России» Валерий Савельев развеселил весь Интернет забавным умением – он попал под прицел фотокамеры, когда на заседании парламента играл сразу на двух гаджетах.

Евгений Пятковский

Екатеринбургский бизнесмен Евгений Пятковский удивил проектом – он открыл в Новосибирске детский сад для взрослых. В нем любой желающий может за деньги на один день погрузиться в детство.

Механик-поджигатель

30-летний автомеханик из Екатеринбурга ради забавы сжег более 30 автомобилей. Мужчина палил машины в течение целого года. Перед этими хулиганствами он выпивал.

Денис Паслер

Глава свердловского правительства подал в отставку по собственному желанию. Этот пост он получил в 2012 году, став самым молодым и последним премьером в истории нашей области. Эту должность он получил в 33 года.

Тимофей Боченин

Жонглер из Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России благодаря опасному трюку. Он научился одновременно жонглировать монетой, мячом и работающей бензопилой.

Юрий Галактионов

Екатеринбуржец собрал коллекцию из тысячи автографов российских и мировых звезд. Также в его архиве – множество селфи со знаменитостями. Более того, на его спине красуется гигантская татуировка, полная копия наколки Джеймса Коттака из группы «Скорпионз».