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График работы больниц Екатеринбурга в новогодние каникулы
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Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
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Елки, праздничные шоу и рождественские встречи: новогодние каникулы в Екатеринбурге с 31 декабря по 8 января
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Группа компаний «WISDOM» анонсировала новый и уникальный продукт на рынке малоэтажного и загородного строительства
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12:31, сегодня
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12:15, сегодня
Еще одна жертва 2016 года: под Нижними Сергами в ВАЗе насмерть разбилась женщина
11:55, сегодня
График работы банков в новогодние праздники в Екатеринбурге
10:30, сегодня
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
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09:00, сегодня
Тепло и снежно: погода в новогодние выходные в Екатеринбурге будет приятной
08:46, сегодня
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19:02, 30.12.2016
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18:45, 30.12.2016
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18:24, 30.12.2016
Суд забрал малышку у приемной мамы-фельдшера из Заречного: она будет жить с бабушкой
17:35, 30.12.2016
Соревнования по лепке снеговиков пройдут в новогодние каникулы в Солнечном
16:50, 30.12.2016
В Екатеринбурге и в новогодние каникулы можно будет пожаловаться на плохую очистку дорог
16:17, 30.12.2016
Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года
16:00, 30.12.2016
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15:45, 30.12.2016
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14:40, 30.12.2016
В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке
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13:43, 30.12.20162
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13:36, 30.12.2016
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13:15, 30.12.2016
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Кто работает за Деда Мороза? Семья из Красноуфимского района получила двух поросят после обращения к Путину
12:11, 30.12.2016
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11:28, 30.12.2016
Пять тысяч бутылок приготовили для магазинов: под Екатеринбургом нашли цех с поддельным алкоголем
11:10, 30.12.2016
5 советов от врача: как не умереть от обжорства в Новогоднюю ночь
09:30, 30.12.2016
Пожилой водитель погиб в массовом ДТП под Екатеринбургом
09:22, 30.12.2016
«Быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга получила премию «Чудак года»
09:14, 30.12.2016
Самолет Дубай – Екатеринбург не смог сесть в Кольцово из-за снежной бури
08:19, 30.12.2016
Сказочные фигуры, световое шоу и пушистые снеговики: в Екатеринбурге открылся ледовый городок
21:01, 29.12.2016
А у вас какая елочка? Пользователи соцсетей выкладывают фотографии своих новогодних елок
20:45, 29.12.20162
Тест «Готовы ли вы к Новому году?»
20:30, 29.12.2016
Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок
19:48, 29.12.2016
В Екатеринбурге построят 150-метровую «сталинскую высотку»
19:33, 29.12.2016
29 декабря в Екатеринбурге: суд Новикова и огромный приз
19:20, 29.12.2016
В екатеринбургском детсаду нашли кишечную палочку
19:05, 29.12.2016
В Верхней Пышме из-за ненормального жителя пришлось эвакуировать половину дома: полицию напугали надписи на стенах
18:32, 29.12.2016
Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле
18:07, 29.12.2016
«Что-то громко хлопнуло»: на заводе в Калиново, производящем взрывчатку, произошел взрыв
16:50, 29.12.2016
В Екатеринбурге закрыли сеть домашних борделей
15:43, 29.12.2016

Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году

Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
16+
Фото: из личного архива Тимофея Боченина
НАША подводит итоги уходящего года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

Руслан Соколовский

Видеоблогер Руслан Соколовский попал под суд, а потом и вовсе в СИЗО, за то, что показал на своем Youtube-канале как «ловит покемонов» в Храме-на-Крови. В записи парень не стеснялся в выражениях.

Юлия Михалкова

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия». Затем она сражалась на место депутата в Законодательное собрание Свердловской области. Политиком Юлия так и не стала, но запомнилась нам фразой: «Если я умею следить за  собой, то смогу следить за страной».

Лиза Монеточка

Школьница Лиза Монеточка стала звездой Интернета. Девочка вовсю исполняет наивные песенки собственного сочинения и даже успела записать трек с рэпером Noize MC.

Андрей Разин

Андрея Разина уволили с поста главного тренера ФК «Автомобилист», который возглавлял клуб с 2015 года. В минувшем сезоне «Автомобилист» занимал только 12 место в турнирной таблице.

Валерий Савельев

Депутат от «Единой России» Валерий Савельев развеселил весь Интернет забавным умением – он попал под прицел фотокамеры, когда  на заседании парламента играл сразу на двух гаджетах.

Евгений Пятковский

Екатеринбургский бизнесмен Евгений Пятковский удивил проектом – он открыл в Новосибирске детский сад для взрослых. В нем любой желающий может за деньги на один день погрузиться в детство.

Механик-поджигатель

30-летний автомеханик из Екатеринбурга ради забавы сжег более 30 автомобилей. Мужчина палил машины в течение целого года. Перед этими хулиганствами он выпивал.

Денис Паслер

Глава свердловского правительства подал в отставку по собственному желанию. Этот пост он получил в 2012 году, став самым молодым и последним премьером в истории нашей области. Эту должность он получил в 33 года.

Тимофей Боченин

Жонглер из Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России благодаря опасному трюку. Он научился одновременно жонглировать монетой, мячом и работающей бензопилой.

Юрий Галактионов

Екатеринбуржец собрал коллекцию из тысячи автографов российских и мировых звезд. Также в его архиве – множество селфи со знаменитостями. Более того, на его спине красуется гигантская татуировка, полная копия наколки Джеймса Коттака из группы «Скорпионз». 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 31.12.2016, 17:00
Тэги: Эксклюзив, Новый год
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