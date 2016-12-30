В Екатеринбурге на стене единственного в городе хосписа уличные художники нарисовали портрет Доктора Лизы

Горожане несут к нему цветы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

В ночь на 31 декабря уличные художники на стене хосписа нарисовали портрет погибшей в авиакатастрофе руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза.



Портрет Доктора Лизы появился на стене здания на Челюскинцев, 5а.

— Доброта, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия, — написано около него.

Горожане уже приносят к стене с портретом Глинки цветы.

Как уточнил Андрей Крупин, разместивший пост об этом в Facebook, в будущем, возможно, хоспис будет носить имя Елизаветы Глинки.

— Пока что мы можем лишь вспомнить ее своим неравнодушием. Это небольшая акция, но этого достаточно, чтобы почтить ее память и сделать что-то хорошее от лица нашего города. Пусть ее слова будут в сердце каждого человека на нашей планете, — написал Андрей Крупин.

Именно Глинка помогла собрать Ройзману деньги на строительство хосписа: доктор открыла счет для пожертвований.

— Я знал Лизу 15 лет. Когда-то я ей вручал ей народную награду «Серебряный лев», которые мы учредили за достойные поступки. Родом она из Киева. Именно там она открыла первый на территории СНГ хоспис. Затем такой же хоспис она построила и в Москве. Мы решили перенять ее опыт. И она нам активно помогала в этом, — рассказал «КП-Екатеринбург» мэр уральской столицы Евгений Ройзман.