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В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня

В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня
16+
Фото: Константин Бобылев, «Глобус»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

В Серове ледовый городок на площади открылся 28 декабря, но уже ко вчерашнему дню вандалы успели над ним поиздеваться.
 
У снежных поросят отломаны куски от щек и тела, у Машеньки нет ноги, у Лешего - посоха и ноги. Также постражали и горки, на которые жалуются в соцсетях горожане, как пишет серовское издание «Глобус».

— Все уже поломали. На горках вот у меня ребенок прокатилась –  упала, здесь бортики все сломаны уже, тоже ударилась. Качество городка с каждым годом все хуже и хуже. С большой горки еще не катались, но даже не знаю. Посмотрела, там подъем и спуск как-то опасно сделаны. Боюсь ее туда отпускать, – делится впечатлением  Алеся.

Администрация Серова, получив жалобы, наказала провести ремонт, часть горок уже заделаны, но на многих кататься по-прежнему опасно.

  • В Екатеринбурге открытие главного ледового городка состоялось 29 декабря, НАША публиковала репортаж с открытия.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 31.12.2016, 13:45
Тэги: Происшествия, Новый год
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