В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

В Серове ледовый городок на площади открылся 28 декабря, но уже ко вчерашнему дню вандалы успели над ним поиздеваться.

У снежных поросят отломаны куски от щек и тела, у Машеньки нет ноги, у Лешего - посоха и ноги. Также постражали и горки, на которые жалуются в соцсетях горожане, как пишет серовское издание «Глобус».

— Все уже поломали. На горках вот у меня ребенок прокатилась – упала, здесь бортики все сломаны уже, тоже ударилась. Качество городка с каждым годом все хуже и хуже. С большой горки еще не катались, но даже не знаю. Посмотрела, там подъем и спуск как-то опасно сделаны. Боюсь ее туда отпускать, – делится впечатлением Алеся.

Администрация Серова, получив жалобы, наказала провести ремонт, часть горок уже заделаны, но на многих кататься по-прежнему опасно.