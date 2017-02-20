«Чтобы не выпендривалась»: инспекторы ГИБДД сурово наказали больную пенсионерку из Екатеринбурга

Женщина лишилась социального проездного и не смогла отвезти сына на МРТ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

На Химмаше во вторник, 20 февраля, инспекторы ДПС довели до истерики пенсионерку, которая переходила дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Женщину почти час держали на улице, забрали у нее единственный документ и оформили протокол о нарушении.

В итоге Ольга Николаевна, которая торопилась к больному сыну, попала к нему только через два часа в расстроенных чувствах. Причем инспекторы заявили ей: «Если бы вы не выпендривались, вам бы штраф не выписали».

Шла по переходу, да не по тому

Ольга Николаевна рассказала НАШЕЙ, что вчера днем, 20 февраля, поехала к сыну на Химмаш: мужчина простыл и сломал ногу, вчера же ему был назначен прием у врача. Пенсионерка, которая сама работала врачом, повезла ему еду и лекарства.

— Около 13.30 я вышла из троллейбуса № 1 на остановке «ДК Химмаш». Посмотрела по сторонам, увидела знак «Пешеходный переход», стала переходить дорогу. Мне недавно делали операцию на глаза, пока нельзя очки носить, вижу плохо. На противоположной стороне около ДК стоял экипаж ДПС, — рассказала Ольга Николаевна. — Я перехожу дорогу, и тут ко мне подошел инспектор. Он вышел и сказал, что я нарушаю ПДД: перехожу дорогу в неположенном месте. Я ответила, что переходила около знака, а инспектор стал настаивать, что настоящий переход находится дальше в нескольких метрах, а это не тот знак. Попыталась объяснить молодому человеку, что очень тороплюсь к сыну, нам надо ехать к врачу, что несу лекарства и еду. Также рассказала, что плохо вижу и не думала, что нарушаю что-то, сказала: «Буду знать, спасибо».

Заставляли сесть в патрульную машину, угрожая наручниками

Женщина и инспектор подходили к ДК и к патрульному автомобилю. И когда они приблизились — инспектор стал просить у женщины документы и настаивать, чтобы она села в машину — оформлять протокол.

— Я вообще не понимала, что происходит. Объяснила же ему, что была уверена, что перехожу по переходу, что тороплюсь, что сын больной. Но он меня не слушал. С собой у меня были только ксерокопия справки об инвалидности и социальный проездной, и все. Показала их инспектору, а он забрал и бросил проездной напарнику, сидевшему в автомобиле, говорит, будем составлять протокол. И настаивает, чтобы я села в машину. На то, что тороплюсь и нарушать не хотела, молодой человек ответил: «Вот посажу в машину и повезу в Чкаловскую ГИБДД для выяснения личности, не сядете сами — надену наручники и затолкаю в автомобиль», — пожаловалась пенсионерка.

В итоге женщине пришлось остаться около машины, ее проездной был у второго полицейского, а первый ушел дежурить на дорогу. Ольга Николаевна рассказала и второму инспектору о том, что торопится к сыну, нарушать не хотела, плохо видит.

Слишком «выпендривалась», как сказал инспектор

Личность женщины тут же установили по базе, других нарушений у нее не было. Но инспектор ее не слушал, выписывал протокол и даже сказал: «Если бы вы не выпендривались, вам бы штраф не выписали».

— Оба инспектора были молодыми, я не пыталась с ними спорить, просто хотела объяснить, что нарушила не специально, а они начали мне грубить, довели до слез, чуть до второго инфаркта не дошла. Когда дал мне протокол и сказал подписывать — я отказалась. Я же не вижу, не могу его прочесть, мне его зачитывать тоже не стали. Сказали: пока в протоколе не распишусь — документ не отдадим, я три раза просила. В итоге я расплакалась, все бросила и ушла. Сейчас и не знаю, как и где забирать свой проездной, у кого его искать, — рассказала НАШЕЙ, чуть не плача, Ольга Николаевна.

Как отметила Ольга Николаевна, инспекторы ей даже не представились. Она смогла запомнить только бортовой номер автомобиля. Пришла к сыну только около трех дня, вся в слезах, долго успокоиться не могла. Потом всю ночь не спала из-за переживаний.

В итоге – пенсионерка осталась без своего проездного, транспортировка сына в тот день к врачу тоже сорвалась. Кроме того, из-за переживаний у женщины возникла угроза отслоения сетчатки после операции, поскольку врачи настоятельно советовали следить за давлением.