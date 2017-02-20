«Чтобы не выпендривалась»: инспекторы ГИБДД сурово наказали больную пенсионерку из Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017
Шла по переходу, да не по тому
— Около 13.30 я вышла из троллейбуса № 1 на остановке «ДК Химмаш». Посмотрела по сторонам, увидела знак «Пешеходный переход», стала переходить дорогу. Мне недавно делали операцию на глаза, пока нельзя очки носить, вижу плохо. На противоположной стороне около ДК стоял экипаж ДПС, — рассказала Ольга Николаевна. — Я перехожу дорогу, и тут ко мне подошел инспектор. Он вышел и сказал, что я нарушаю ПДД: перехожу дорогу в неположенном месте. Я ответила, что переходила около знака, а инспектор стал настаивать, что настоящий переход находится дальше в нескольких метрах, а это не тот знак. Попыталась объяснить молодому человеку, что очень тороплюсь к сыну, нам надо ехать к врачу, что несу лекарства и еду. Также рассказала, что плохо вижу и не думала, что нарушаю что-то, сказала: «Буду знать, спасибо».
Заставляли сесть в патрульную машину, угрожая наручниками
— Я вообще не понимала, что происходит. Объяснила же ему, что была уверена, что перехожу по переходу, что тороплюсь, что сын больной. Но он меня не слушал. С собой у меня были только ксерокопия справки об инвалидности и социальный проездной, и все. Показала их инспектору, а он забрал и бросил проездной напарнику, сидевшему в автомобиле, говорит, будем составлять протокол. И настаивает, чтобы я села в машину. На то, что тороплюсь и нарушать не хотела, молодой человек ответил: «Вот посажу в машину и повезу в Чкаловскую ГИБДД для выяснения личности, не сядете сами — надену наручники и затолкаю в автомобиль», — пожаловалась пенсионерка.
Слишком «выпендривалась», как сказал инспектор
— Оба инспектора были молодыми, я не пыталась с ними спорить, просто хотела объяснить, что нарушила не специально, а они начали мне грубить, довели до слез, чуть до второго инфаркта не дошла. Когда дал мне протокол и сказал подписывать — я отказалась. Я же не вижу, не могу его прочесть, мне его зачитывать тоже не стали. Сказали: пока в протоколе не распишусь — документ не отдадим, я три раза просила. В итоге я расплакалась, все бросила и ушла. Сейчас и не знаю, как и где забирать свой проездной, у кого его искать, — рассказала НАШЕЙ, чуть не плача, Ольга Николаевна.
— По данному факту проводится проверка, информация и все обстоятельства происшествия уточняются. Вопрос будет решен в скором времени, — прокомментировали НАШЕЙ в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.