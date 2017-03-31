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Юрий Шевчук в Екатеринбурге: «Современное кино экономит на музыке и на сценариях»

Юрий Шевчук в Екатеринбурге: «Современное кино экономит на музыке и на сценариях»
16+
Фото: Мария Заостровных
Лидер ДДТ прилетел чтобы лично проконтролировать подготовку сцены и оборудования к шоу «История звука».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

В Екатеринбург артист приехал из Тюмени, и сразу пожаловался, что простыл, но тут же поправился: «Буду выздоравливать!» и начал общение с журналистами.  Начали с подготовки к шоу:

-  У нас такой программы не было, потому играть ее интересно. Это новая история России, ну и нас, рок музыкантов, конечно тоже. Все мы начинали с ритм-энд-блюза, а потом уже увлеклись всякими технологиями.  В программу вошли песни, которые актуальны нынешнему времени, но старые песни конечно тоже прозвучат. 

Как НАША писала ранее, для постановки шоу, в наш город приехали несколько фур со световым и звуковым оборудованием. Юрий Юлианович сказал, что все это нужно для того, чтобы его совесть перед зрителями и слушателями была чиста:

- Хороший звук свет и экраны- это наша совесть. Нужно чтобы все происходящее на сцене было хорошо видно и слышно всем пришедшим, иначе – это неуважение к публике. 

Однако пожаловался, что чувствует зависимость от техники.

-  Когда во время концерта что-то заедает, то технологии начинают раздражать.  За этим всем очень трудно уследить. Поэтому начинаешь чувствовать зависимость от техники.   

 

      С легкой подачи журналистов, Шевчук  пообещал приехать в город с программой, обработанной и сыгранной вместе с симфоническим оркестром, но при этом отметил, что в таких концертах есть только объем, а вот мышления соответсвующего нет. Затем разговор зашел о группе Сансара, и их видео, на песню «К осени», которое оказалось стилизовано под клип ДДТ «Что такое осень». Музыкант сказал что песня ему понравилась. 

- Да, они обращались ко мне, просили посмотреть. Я посмотрел, и мне очень понравилось.  

Речь идет вот про это видео екатеринбургскогой группы.  

 

В конце общения, отвечая на вопрос про то, почему он редко появляется на телевидении и не участвует в разных телешоу, лидер ДДТ безапелляционно заявил, что это дурной тон. 

- Мелькать в телевизоре - это смешно! Почему? Да по кочану! У каждого своя дорога! Я ж не Градский чтобы там светиться! Хотя, можно конечно раз в году кота своего показать (улыбается). 

Поделился он и мыслями о том, почему редко пишет музыку для фильмов. 

- Я не помню ни одного фильма, из последних, который бы зацепил меня по музыке. Современное кино как-то экономит на музыке, и на сценариях, честно сказать тоже.  Да и потом, это же надо, ходить, кланяться режиссерам. Не по рокенрольному это как-то! – заключил музыкант.  

 

Мария Заостровных, 01.04.2017, 21:02
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Эксклюзив
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