Юрий Шевчук в Екатеринбурге: «Современное кино экономит на музыке и на сценариях»

Лидер ДДТ прилетел чтобы лично проконтролировать подготовку сцены и оборудования к шоу «История звука».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

В Екатеринбург артист приехал из Тюмени, и сразу пожаловался, что простыл, но тут же поправился: «Буду выздоравливать!» и начал общение с журналистами. Начали с подготовки к шоу:

- У нас такой программы не было, потому играть ее интересно. Это новая история России, ну и нас, рок музыкантов, конечно тоже. Все мы начинали с ритм-энд-блюза, а потом уже увлеклись всякими технологиями. В программу вошли песни, которые актуальны нынешнему времени, но старые песни конечно тоже прозвучат.

Как НАША писала ранее, для постановки шоу, в наш город приехали несколько фур со световым и звуковым оборудованием. Юрий Юлианович сказал, что все это нужно для того, чтобы его совесть перед зрителями и слушателями была чиста:

- Хороший звук свет и экраны- это наша совесть. Нужно чтобы все происходящее на сцене было хорошо видно и слышно всем пришедшим, иначе – это неуважение к публике.

Однако пожаловался, что чувствует зависимость от техники.

- Когда во время концерта что-то заедает, то технологии начинают раздражать. За этим всем очень трудно уследить. Поэтому начинаешь чувствовать зависимость от техники.

С легкой подачи журналистов, Шевчук пообещал приехать в город с программой, обработанной и сыгранной вместе с симфоническим оркестром, но при этом отметил, что в таких концертах есть только объем, а вот мышления соответсвующего нет. Затем разговор зашел о группе Сансара, и их видео, на песню «К осени», которое оказалось стилизовано под клип ДДТ «Что такое осень». Музыкант сказал что песня ему понравилась.

- Да, они обращались ко мне, просили посмотреть. Я посмотрел, и мне очень понравилось.

Речь идет вот про это видео екатеринбургскогой группы.

В конце общения, отвечая на вопрос про то, почему он редко появляется на телевидении и не участвует в разных телешоу, лидер ДДТ безапелляционно заявил, что это дурной тон.

- Мелькать в телевизоре - это смешно! Почему? Да по кочану! У каждого своя дорога! Я ж не Градский чтобы там светиться! Хотя, можно конечно раз в году кота своего показать (улыбается).

Поделился он и мыслями о том, почему редко пишет музыку для фильмов.