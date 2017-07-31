Чем удивит горожан фестиваль «Безумные дни» в сентябрьском Екатеринбурге

Нас ждут 100 концертов за три дня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Через месяц, с 1 по 3 сентября, Екатеринбург накроют "Безумные дни" – международный музыкальный фестиваль знаменитых коллективов и солистов с мировым именем.

О подготовке фестиваля во вторник, 1 августа, журналистам рассказали директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, музыкальный критик Лариса Барыкина и директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Как идет подготовка к "Безумным дням"?

По словам Александра Колотурского, уже утверждено, что будет 8 залов, 100 концертов. В прошлом году было 94 концерта и 26 тысяч посетителей. В этом году мы рассчитываем, что концерты посмотрят и послушают 30 тысяч уральцев.

– Участников, – продолжил директор филармонии, – можно разделить на условные три группы: коллективы Уральской филармонии, музыканты Екатеринбурга, Москвы – то есть российские группы, и третья категория – молодые зарубежные исполнители.

Зачем нам идти на "Безумные дни"?

– В 2007 году мы были в городе Нант во Франции. И там как раз шел такой фестиваль. Пять дней звучала музыка. Все пять дней мы были в трансе, – улыбается Александр Колоратурский. – Это единственный в мире фестиваль для людей, которые не ходят в концертные залы! Тех, кто ходит, очень мало – 5% в мире и 3% в Екатеринбурге. А хочется подарить им музыку.

На такой музыкальный фестиваль "облизывались" и Москва, и Питер, и Казань. И организатор – Рене Мартен с интересом рассматривал площадки Питера, но приехал, застрял в пробке, заблудился и, говорят, сел на такси до аэропорта и больше в этот город не возвращался. Поэтому мы с гордостью говорим, что у нас в Екатеринбурге у единственных в России проводится такое мероприятие с более чем 20–летней историей.

Кроме российского Екатеринбурга, "Безумные дни" есть еще на родине в Нанте, в Варшаве, Токио и испанском Бильбао.

Задача фестиваля, по задумке французской стороны, чтобы один день музыканты в огромном музыкальном комплексе, где есть несколько площадок, давали целый день концерты. Один концерт – не более часа, чтобы публика могла отдохнуть, выйти на воздух, обсудить, выпить чаю, обменяться впечатлениями. И поэтому назвали по комедии Бомарше – "Безумный день".

Цена на билет – 100–200 рублей – это не ради денег и прибыли. Это для того чтобы человек понимал, что у него есть билет, есть ряд, есть место. И здесь важно, что власти города и области нас поддержали, оказали помощь. И спонсоры откликнулись, которые понимают, что события подобного масштаба формируют имидж города. Всем жителям и руководству Екатеринбурга приятно, когда нас считают культурной столицей.

Новинки "Безумных дней"–2017 года

Среди интересных приглашенных – ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского. Это первый и по сей день единственный в России постоянно концертирующий ансамбль ударных инструментов с 1976 года.

В прошлом году был "протестирован", а в этом году уже пройдут настоящие концерты в одном из залом дворца Харитонова–Расторгуева. Не в парке, не на ступенях, а именно внутри дворца.

Лариса Барыкина, музыковед, критик:

– В свое время была такая расхожая ленинская фраза "Искусство принадлежит народу". Я не знаю, знаком ли с этим постулатом Рене Мартен, но суть его проекта передана точно: именно искусство – высокое, мирового уровня – в "Безумные дни" идет навстречу обычным горожанам, простым зрителям, которые не считают себя ценителями или любителями классической музыки.

– Билеты на эти концерты в Европе очень дешевые – около 4 евро, у нас – 100–200 рублей. В обычные дни на этих исполнителей вы просто так не попадете или попадете совсем за другие деньги. – Концерты длятся от 40 минут до часа. – Все выступления близко друг от друга. – Дистанция между зрителями и музыкантами минимальная – во всех смыслах.

Чем фестиваль "Безумные дни" отличается от других open–air?

– Выступления на открытом воздухе часто идут со снижением качества, потому что нет подходящей аппаратуры, обстановки и так далее. "Безумные" музыканты не снижают свою планку, не дают себе послаблений. А музыканты – мирового уровня, которых вы сможете увидеть на расстоянии вытянутой руки. – Каждый год у фестиваля есть своя тема. Были "экология" и "страсть", в этом году – "танец". Тема единая для всех городов.

Чем "Безумные дни" отличаются от музыкальных марафонов, "Ночи музыки", концертов нон–стоп?

– Другой формат и жанр. Серьезная музыка не должна вас оглушать 24 часа в сутки и испытывать вашу выносливость. Нужно дать время, чтобы музыка зазвучала внутри, отозвалась, – для этого концерты идут через паузу, последний "сеанс" – в 21 час, а начало – в 10.30.

Чем "Безумные дни", кроме музыки, могут быть интересны горожанам?

Для блогеров, которые решат описать свои впечатления от фестиваля, придуман конкурс и назначены денежные призы – от 10 тысяч рублей. Подведение итогов – сразу по окончанию фестиваля – 15 сентября.

Полное расписание концертов и возможность купить билет - на сайте Свердловской филармонии.

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