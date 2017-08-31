Директор екатеринбургского цирка призвал не показывать фильм про клоуна-убийцу, снятый по книге Стивена Кинга

Анатолий Марчевский назвал авторов ленты "Оно" нравственными уродами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский потребовал не показывать фильм "Оно", снятый по роману Стивена Кинга, сообщает "Московский Комсомолец". Марчевский заявил, что подобный фильм могут снять только "нравственные уроды".

"Оно" – драматический фильм ужасов, который снял режиссер Андреас Мускетти по одноименному роману Кинга. В романе рассказывается о существе, которое убивает детей в небольшом американском городе. Выглядит оно при этом как ужасный клоун.

По словам Марчевского, авторы фильма совершают преступление по отношению к детям. По его мнению, они посягают на "святое, то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой".

– Только нравственный урод может заняться таким фильмом. Для меня неслучайно, что он возник в Америке. В нравственно здоровой стране такое и в голову бы никому не пришло. Я рекомендую россиянам воздержаться от его просмотра, а еще лучше – вообще не показывать его в России. Мы должны охранять наши святыни, нашу культуру, в том числе ее символы радости – клоунов и цирк, – заявил директор екатеринбургского цирка.

Лента выйдет в российских кинотеатрах 7 сентября с возрастным ограничением 18+.