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Ритуальные убийства близ Диканьки: рецензия на фильм «Гоголь. Начало»

Ритуальные убийства близ Диканьки: рецензия на фильм "Гоголь. Начало"
16+
Фото: кадр из фильма

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Как герой фильма "Гоголь. Начало", следователь Яков Гуро, выкапывает и изучает труп девушки, почему-то похороненной абсолютно голой, так и создатели этого фильма взяли факты из биографии классика и его произведений и склеили их по-своему. По крайней мере, такое впечатление сложилось у посмотревшего премьеру корреспондента НАШЕЙ.

Но не стоит ждать, что новый фильм – пособие по творчеству или жизни Николая Васильевича. Этого вы там не найдете. А вот Петрова-Гоголя в припадках и безмерно харизматичного Олега Меньшикова, утонченные шутки, много еды и мистики, приправленных кровью и обнаженными девушками, в фильме предостаточно. Поэтому в кинотеатрах его показывают сразу в двух версиях: днем – с рейтингом 16+, а ночью – 18+. Из версии для старшеклассников вырезали чересчур откровенную обнаженку и особо кровавые сцены.

В фильме показаны молодые годы Николая Васильевича, время его службы писарем, когда он издал под псевдонимом В. Алов поэму "Ганц Кюхельгартен", которую в итоге раскритиковали. Все это наложило отпечаток на дальнейшую судьбу начинающего писателя.

Основной сюжет разворачивается в Диканьке, где следователь Яков Гуро расследует убийства девушек. Но есть в фильме и отсылы и к другим ключевым произведениям Гоголя, например, к той же "Шинели" и "Мертвым душам". А местами фильм вообще напоминает клипарт, разрозненные кусочки, глядя на которые, зритель пытается вспомнить, где он это видел или слышал. Тут узнаем отсыл к "Покровским воротам", а там кадр точь-в-точь как из "Властелина колец".

Честно скажу, что Александр Петров в роли Гоголя не впечатлил. Хотелось сказать: "Не верю!". Хотя он, помимо припадков и безуспешных попыток понять, что происходит вокруг, и пытался очеловечить своего героя через отрицание пьянства, тошноту от вида крови и неприязнь рассказов слуги о разврате. Но комедийные и постельная сцены Петрову удались куда лучше.

А вот на игру Олега Меньшикова смотришь, как загипнотизированный удавом кролик. Это истинный Мефистофель, Воланд и Шерлок Холмс в одном обличии. Средоточие обаяния, цинизма, мудрости и спокойствия в любой ситуации. Поэтому на протяжении всего фильма ты стараешься ни упустить ни единого слова гуру сыска Якова Гуро.

В общем, это кино не для тех, кто уважает классику до глубины души, и точно не для ценителей и поклонников творчества Гоголя. Но вот молодежи (16+), любителям сериалов в стиле "Шерлока", комиксов, черных комедий и мистических историй фильм должен понравится.

Перевернулся ли великий классик в гробу после выхода этого фильма –  мы не узнаем. Также как и то, откуда взялись царапины на крышке гроба. Возможно, это обыграют в следующих частях. И эту незавершенность можно назвать одним из минусов фильма. Так как после 2 часов Гоголь, как и зрители, ни на шаг не приближается к разгадке, кто и зачем убивает девушек. Поэтому из зала выходишь немного  разочарованным.

7 баллов из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр "Континент Синема".

Марина Подкорытова, 01.09.2017, 20:45
Тэги: Шоу-бизнес, Афиша, Эксклюзив
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