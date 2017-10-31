Режиссер Иван Соснин из Екатеринбурга снял в Сочи клип на песню грузинской группы Mgzavrebi

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017
– Этот клип является частью масштабного музыкального проекта, совместно с каналом SamsungYouTubeTV. Видео станет первым из восьми клипов, которые будут выпущены на этом канале до конца года. По легенде, все они были сняты на один единственный телефон, путешествующий по миру, – рассказал Соснин.
– Бабушку зовут Любовь, ей 85 лет, а дедушке Роберту – 86. Привезли их в Сочи и снимали три дня подряд. В сценарии были и бег, и прыжки в бассейн, и купание, поэтому актерам было очень тяжело, они очень уставали, но со всем справились, – рассказал режиссер.
– Как вы нашли героев и актеров?
– Мы провели кастинг в Москве, нашли двоих. Бабушку зовут Любовь, ей 84 года, а дедушке Роберту – 86. На кастинге выбрали самых энергичных и артистичных пожилых людей. Сниматься в кино они начали буквально 5-10 лет назад, делают это не для денег, им просто это нравится, Роберт и Любовь нам показались очень приятными людьми.
– Где проходили съемки?
– Снимали 3 дня в Сочи. Было много локаций, много переездов. По сценарию, были и бег, и прыжки в бассейн, и купание, поэтому актерам было очень тяжело, но они не жаловались.
– Кто-то из группы участвовал?
– На съемки приезжал солист группы из Грузии, снимали одну сцену с ним: он пел, а наши старички танцевали под его песни.
– А сами они слышали о такой группе?
– Как оказалось, Любовь очень любит их песни! Она очень долго обнимала солиста Гиги на съемках, была счастлива.
- Слова для песни "Пообещай" написал екатеринбуржец Саша Гагарин из "Сансары". Это одна из немногих русскоязычных песен группы Mgzavrebi.