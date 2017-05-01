В Екатеринбурге на Уралмаше вновь пройдет Битлз-фестиваль

На этот раз он будет посвящен дню рождения района.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Екатеринбурга на Бульваре культуры 27 мая проведут фестиваль The Beatles Fest. Как написал сегодня, 2 мая, «Вечерний Екатеринбург», в этом году мероприятие будет посвящено празднованию 82-й годовщины Орджоникидзевского района.

Как уточнил глава администрации Вячеслав Трапезников, фестиваль уже стал своеобразной карточкой его района наравне с заводами и Белой башней.

— Это будет настоящий рок-н-рол во всех проявлениях — удивительные фотозоны и уникальные арт-объекты, атмосфера Британии 60-х годов, и, конечно, музыкальный нон-стоп самых популярных песен TheBeatles, — отмеили организаторы.

В концертной программе примет участие более полусотни творческих коллективов Екатеринбурга, которые представят собственные версии песен ливерпульской четверки. Ожидается, что хедлайнером станет известная рок-группа российского масштаба.