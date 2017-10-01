По следам Гоголя: в Екатеринбурге представили премьеру спектакля Лифанова «Э!...»

Постановка оставляет необычное послевкусие: вроде бы та же классика, но под современным углом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017
Театр юного зрителя в Екатеринбурге стал местом для премьеры нового спектакля Григория Лифанова по мотивам гоголевского "Ревизора". В последнюю неделю сентября здесь с аншлагом прошли два показа проекта под названием "Э!...".
Как рассказал сам режиссер, у него получилась "фантазия на тему комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" в двух действиях". Возрастной ценз, с который согласилась и директор ТЮЗа Евгения Умникова, побывавшая на премьерах, составляет 14+.
Уже из названия спектакля, "Э!...", становится понятно, что у классической комедии будет весьма авторский взгляд самого режиссера. Над проектом также работали художник-постановщик Игорь Капитанов и художник по костюмам Фагиля Сельская.
– Все начинается с музыки по мотивам произведений группы Abba. Там есть отсылка к 1970-м, толчок для размышлений. Наши аранжировщики создали уникальные вещи на основе песен этих музыкантов, которые идут через весь спектакль. Он не просто так называется "Э!..." – это очень емкое междометье. Интонацию ищите сами. Междометное название предполагает поиск информации. Я хотел дать некое задание зрителю: выяснить, какое количество интонаций есть в нашем спектакле. Это не постановка в классическом смысле, а более яркая форма драматургии. Текст Гоголя мы не переиначили, многое оставили, даже цитаты, а вот со смыслом похулиганили. Зрителю точно будет нескучно, – рассказал сам режиссер о спектакле "Э!...".
И музыка, и костюмы, и движущаяся сцена при этом делают постановку очень современной и по-настоящему стильной. Лейтмотивом пьесы при этом стала аранжировка известной песни Abba Money Money ("Деньги".)
А вот известные цитаты режиссер Лифанов оставил: "Не все грешки – грешки", "Больные как мухы выздоравливают", "Что ни слово – то Цицерон вылетает". И при этом они обыграны с большой иронией.
Спектакль оставляет необычное послевкусие: вроде бы та же классика, но под другим углом, осовремененная и стильная, при этом не менее злободневная. Здесь высмеяны и современные веяния, например, делать селфи при каждом удобном случае. Или одеваться по моде, даже если тебе это не идет. Или разврат, процветающий в обществе.
И смешно, и грустно, что даже сегодня, спустя столько лет, проблемы денег, самодурства, наглости, глупост руководителей, а также боязни вышестоящих чинов, остаются актуальными для всех. И "злой рок", настоящий ревизор, который, кстати, в капюшоне напоминает Черного всадника без головы из фильма "Гоголь.Начало", в итоге настигнет всех чинушей, несмотря на их ухищрения.