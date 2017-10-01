По следам Гоголя: в Екатеринбурге представили премьеру спектакля Лифанова «Э!...»

Постановка оставляет необычное послевкусие: вроде бы та же классика, но под современным углом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Театр юного зрителя в Екатеринбурге стал местом для премьеры нового спектакля Григория Лифанова по мотивам гоголевского "Ревизора". В последнюю неделю сентября здесь с аншлагом прошли два показа проекта под названием "Э!...".

Как рассказал сам режиссер, у него получилась "фантазия на тему комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" в двух действиях". Возрастной ценз, с который согласилась и директор ТЮЗа Евгения Умникова, побывавшая на премьерах, составляет 14+.

Уже из названия спектакля, "Э!...", становится понятно, что у классической комедии будет весьма авторский взгляд самого режиссера. Над проектом также работали художник-постановщик Игорь Капитанов и художник по костюмам Фагиля Сельская.