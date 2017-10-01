Заведения Екатеринбурга снизят цены вдвое во время Российского ресторанного фестиваля

Мероприятие продлится 2 недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Екатеринбурге 1 октября стартовал второй Российский Ресторанный Фестиваль. Две недели посетители городских ресторанов смогут отведать блюда за полцены.

В течение двух недель заведения будут предлагать клиентам дегустационные сеты из популярных блюд и новинок. Цена сетов будет одинаковой и составит 990 рублей, что почти в два раза дешевле стоимости тех же блюд из основного меню.

Всего в фестивале участвуют 11 российских городов. В Екатеринбурге в мероприятии примет участие 21 ресторан.

— Мы продолжаем развивать гастрономический туризм: в рамках фестиваля все желающие получат специальные условия на проживание в отелях городов-участников, — сообщается на сайте фестиваля. — Важным новшеством станет доступность фестиваля для людей с ограничением зрения — в каждом ресторане-участнике появится меню со шрифтом Брайля.

Фестиваль продлится до 15 октября.

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