«Недетское кино»: рецензия на фильм «Голос Монстра»

Премьера фильм состоялась 2 февраля 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

«Хороший фильм, но почему-то на него не ходят. Все на «Звонки» идут», – пожаловался сотрудник кинотеатра, проводивший меня в зал. Действительно, трейлер «Голоса Монстра» не давал возможности точно понять, что это за фильм. Казалось, что это очередная сказка-страшилка, идти на которую совсем не обязательно. А сходить-то стоит.

Где-то на туманных берегах Британии в сонном безымянном городке живет мальчик Конор. Жизнь у Конора, прямо скажем, не сахар: в школе проблемы, одноклассники обижают, но самое плохое дома – мама страдает от неизлечимого заболевания. В общем, знакомая ситуация – весь мир рушится, а вам при этом всего двенадцать лет.

Фото: www.kinopoisk.ru

И вот однажды вечером, когда настроение у Конора было и так хуже некуда, он увидел, как гигантское дерево на холме превратилось в ужасного монстра и направилось прямиком к его дому. Правда, никакого вреда монстр причинять не собирался, а только пообещал рассказать три истории. А после этого Конор должен рассказать дереву-чудищу свою историю.

Фото: www.kinopoisk.ru

Истории монстра мальчику поначалу кажутся совсем непонятными: там что-то про относительность добра, про сострадание и про поиски правды. А маме Конора, тем временем, становится все хуже.

Несмотря на то, что главный герой – обычный подросток, кино явно не подростковое. Дело даже не в возрастном цензе «16+», а в том, что проблемы, поднятые в кино, часто являются неразрешимыми даже для опытных взрослых. Фильм про демонов, которые способны разрушить нас изнутри, и про всеобъемлющую любовь, лишь одна которая помогает разобраться в себе. Так что кино будет полезно не только подросткам и их родителям.

В плане актерской игры, две главные роли в «Голосе Монстра» – это Фелисити Джонс и Сигурни Уивер. Первая великолепно сыграла мать, которая одновременно страдает из-за болезни и переживает за своего ребенка, а вторая – бабушку Конора, которая изо всех сил держит все эмоции в себе, надеясь, что это как-то поможет. В общем-то, Монстр должен помочь всем. И, забегая вперед, он помогает.

Что касается исполнителя главной роли Льюиса МакДугала, то парень отлично постарался. Был очень убедителен и трогателен.

Фото: www.kinopoisk.ru

Лиам Нисон в картине присутствовал только как голос Монстра, так что российский зритель его не заметит. Но это только почти. Внимательный зритель заметит его на одной из фотографий, которых в фильме более чем достаточно.

Спецэффекты в картине очень хороши. Чувствуется стилистика Гильермо день Торо, хотя сам он в производстве, кажется, не участвовал. А анимационные вставки с историями Монстра являются шедевром сами по себе.

Операторская работа – на высоте. Вообще, в фильме чувствуется трепетная работа с кадром – вдумчивая, без самолюбования, – и «Голос Монстра» от этого только выигрывает.

Фото: www.kinopoisk.ru

Вообще, «Голос Монстра», несмотря на очень выразительные спецэффекты, явно не для больших экранов. Кино получилось очень камерное и личное. Из минусов – слегка тягучий сюжет и не совсем убедительная роль отца Конора в исполнении Тоби Кеббелла.

7 баллов из 10.

Благодарим за просмотр кинотеатр «Пассаж Синема».