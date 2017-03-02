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«Не стареют душой ветераны»: Рецензия на фильм «Логан»

«Не стареют душой ветераны»: Рецензия на фильм «Логан»
16+
Росомаха хотел выйти на пенсию, но что-то пошло не так.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Поговорка «Старость – не радость», как оказывается, действует не только для обычных людей, но для супергероев. И давление скачет, и суставы ломит, и кости с ранениями не так быстро заживают, а нервы – так совсем ни к черту. Бытовой алкоголизм, конечно, тоже здоровья не добавляет.

Вот и старый знакомый Логан «Росомаха» тоже успел мощно постареть. Жизнь его побила основательно, и сейчас (то есть в 2028 году) он работает скромным водителем лимузина и иногда отбивается от слишком нахальных латиносов, которые пытаются снять у него колеса. О карьере супергероя он уже не помышляет: здоровье сильно подорвано да и мутантов в обществе не очень-то любят – приходится скрываться.

Старые друзья – супер-медиум профессор Ксавьер и «следопыт» Калибан – ютятся на какой-то заброшенной фабрике, и дела у них тоже не очень. Чарли Ксавьер – так совсем плох, 90 лет это вам не шутки. В общем, так бы и доживали свой век супергерои-пенсионеры, только кто ж им даст!

Внезапно у Логана на горизонте возникает какая-то непонятная мексиканка с девочкой Лорой, которая сует ему в руки конверт с деньгами и умоляет отвезти девочку на границу с Канадой. Деньги Логану нужны, поэтому он соглашается. Правда, тут выясняется, что девочка это не простая, а тоже мутант, и за ней охотятся очень серьезные люди. Настолько серьезные, что передвигаются целым вооруженным взводом на бронированной колонне. Логану такой расклад не очень-то симпатичен, но деньги уплачены, и он хватает девочку и отправляется в дальний путь.

Для начала, развеем ожидаемые опасения: даже если вы не смотрели ни одного предыдущего фильма про вселенную «Людей Икс», то в происходящем на экране вы все равно быстро разберетесь. «Логан» в этом смысле вполне самобытное кино, и погружение в ситуацию происходит быстро.

Сюжет фильма хорош настолько, что более чем двухчасовой хронометраж фильма пролетает незамеченным, и большую часть этого времени вы проведете вцепившись в подлокотники. Что характерно, на фоне всего этого экшена драматическая линия тоже не теряется.

Хью Джекман в роли постаревшего Росомахи хорош невероятно. Весь его образ пропитан такой бодрящей и подкупающей самоиронией, что даже завидно становится. Не всем киногероям удается так выразительно стареть, а уж простым людям и подавно.

Сэр Патрик Стюард пребывает в амплуа странноватого, но доброго дедушки, которому удается примирить Логана и его enfant terrible. Вообще, вся эта компания чем-то отдаленно напоминает семейку Адамс, отправившуюся в поездку на выходные. Или героев «Маленькой мисс Счастье» после доброй порции стероидов.

Что касается девочки Лоры в исполнении Дафни Кин, то это, пожалуй, главное украшение фильма. Получилась очень непосредственная и обаятельная машина-убийца, которая одинаково трогательно меряет новую майку и отсекает конечности врагам.

Кстати, о конечностях. Этого добра в фильме предостаточно: проливается несколько цистерн крови, а счетчик трупов достигает трехзначных порядков, хотя фильм не лишен юмора, пусть довольно черного. Авторам все же удается не опустить до рафинированного треша и угара уровня би-муви.

Но в оболочку из драк, стрельбы и отрезанных голов каким-то хитрым образом вплетена философская драма о том, как надо прожить свою жизнь, и как для этого важны люди, которые есть вокруг нас.

Были минусы. Главный – это совершенно картонные злодеи. В большинстве случаев они выглядят как большая черная масса спецназовцев, а их лидерам предоставляется настолько мало экранного времени, что это даже кажется несправедливым. Чаще всего они просто возникают из-под земли и сразу начинают творить зло.

А сюжет при всем богатстве экшена страдает от предсказуемости. Собственно, это классическое роуд-муви, в котором есть отправная точка, трудности в пути и счастливое прибытие к желаемой точке с финальным сражением. Причем роли в этом сражении понятны уже к середине фильма.

По спецэффектам – никаких вопросов. Бюджет в 127 млн. долларов отработан до последнего цента.

8 баллов из 10. Потому что злодеев тоже надо уважать.

Благодарим за просмотр кинотеатр «Пассаж-Синема»

Anton Trimaylov, 03.03.2017, 17:54
Тэги: Шоу-бизнес, Рецензия
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