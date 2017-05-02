«Не хочу больше играть»: Даша Клюкина из Екатеринбурга сама приняла решение уйти из шоу «Холостяк»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
— Здесь я старалась не потерять свое лицо, старалась вести себя так, как веду себя в обычной жизни. Старалась быть честной. Прежде всего перед самой собой и перед тобой. Но, наверное, раз я уже взрослею, то надо быть взрослой девочкой — уметь принимать решения и нести ответственность за эти решения… Не хочу играть. Здесь очень трудно для меня. В жизни все по-другому… Я не привыкла к бешеному ритму жизни и не уверена, что могу дать тебе что-то взамен, — извинилась перед героем Даша.
— Я превратился в пепел… Все чувства выстрелили, и я сошел с ума на какую-то секунду. Вот такое шоу! В Кащенко поедем… Единственный раз, когда я использовал свое актерское умение, чтобы не показать ей, как мне больно, и она спокойно ушла, — рассказал сам Илья.
— Я для себя решила и сделала свой выбор. Никто к этому не причастен, я взрослый человек и несу ответственность сама за свои поступки и действия. Боже, как же круто, испытать это. Я стала такой взрослой девочкой. Спасибо за это. Я ни о чем не жалею, всем нам было тяжело. Я безмерно благодарна за школу жизни, за друзей, которых я нашла, за эмоции, за счастье, за слезы счастья. Я сегодня несколько раз плакала за просмотром этой серии. Бессонная будет ночь. Не знаю что еще сказать, я понимаю, что кто-то недоволен, кто-то хотел другого исхода событий. Но это моя жизнь, и только я в праве распоряжаться ею.
Апр 15 2017 в 5:19 PDT
- Съемки шоу завершились чуть менее года назад. Но пока оно идет в эфире, согласно договору, Илья Глинников не должен выставлять напоказ свою жизнь. Но Пасху 32-летний Глинников отметил вместе с 21-летней Екатериной Никулиной: Илья и Катя освятили куличи к празднику в храме и вышли оттуда, держась за руки, как написал Life.
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