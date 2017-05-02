«Не хочу больше играть»: Даша Клюкина из Екатеринбурга сама приняла решение уйти из шоу «Холостяк»

Она сказала, что Илья Глинников не подходит ей по характеру: он слишком импульсивный и взрывной, как и она сама.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина , которой прочили победу в шоу «Холостяк», ушла из шоу. Решение о том, чтобы покинуть проект, девушка приняла сама: она в выпуске от 29 апреля сказала, что не является той женщиной, которая подошла бы Илье Глинникову.

Я знаю, что Вы очень мудрые и далеко не глупые ребята, пожалуйста, ни в коем случае никогда никого не осуждайте в его выборе, ибо вы не были на его месте, не видели его глазами и не чувствовали его сердцем. Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) Май 2 2017 в 6:56 PDT

Девушка сказала, что не смогла бы стать женой актера Ильи Глинникова – они слишком разные люди. Он человек взрывной и импульсивный, она тоже девушка темпераментная, такие отношения изначально обречены. Ей точно так же рядом нужен тот, кто будет ее успокаивать и поддерживать.

Илья Глинников был просто шокирован: именно Даше в восьмом выпуске брачного шоу он смог приоткрыть душу, она возродила в нем веру в лучшее после той обиды, которую артисту нанесли в прошлом. А после его откровений девушка заявила, что не будет сражаться за мужчину с другими претендентками.

В эфире Дарья Клюкина объяснила свое решение об уходе с проекта тем, что она привыкла жить совершенно в другом ритме жизни.

— Здесь я старалась не потерять свое лицо, старалась вести себя так, как веду себя в обычной жизни. Старалась быть честной. Прежде всего перед самой собой и перед тобой. Но, наверное, раз я уже взрослею, то надо быть взрослой девочкой — уметь принимать решения и нести ответственность за эти решения… Не хочу играть. Здесь очень трудно для меня. В жизни все по-другому… Я не привыкла к бешеному ритму жизни и не уверена, что могу дать тебе что-то взамен, — извинилась перед героем Даша.

К тому же Дарья сказала, что, помимо шоу, у нее есть своя жизнь, где она куда нужнее. Илья был шокирован услышанным, с его слов, время для него остановилось на секунду, и рухнули все надежды.

— Я превратился в пепел… Все чувства выстрелили, и я сошел с ума на какую-то секунду. Вот такое шоу! В Кащенко поедем… Единственный раз, когда я использовал свое актерское умение, чтобы не показать ей, как мне больно, и она спокойно ушла, — рассказал сам Илья.

Как написала Даша в Инстаграм после выпуска серии, свой выбор она сделала сама.

— Я для себя решила и сделала свой выбор. Никто к этому не причастен, я взрослый человек и несу ответственность сама за свои поступки и действия. Боже, как же круто, испытать это. Я стала такой взрослой девочкой. Спасибо за это. Я ни о чем не жалею, всем нам было тяжело. Я безмерно благодарна за школу жизни, за друзей, которых я нашла, за эмоции, за счастье, за слезы счастья. Я сегодня несколько раз плакала за просмотром этой серии. Бессонная будет ночь. Не знаю что еще сказать, я понимаю, что кто-то недоволен, кто-то хотел другого исхода событий. Но это моя жизнь, и только я в праве распоряжаться ею.

Публикация от Холостяк / Илья Глинников (@holostyak.tnt) Апр 15 2017 в 5:19 PDT