То ли сказка, то ли блокбастер: рецензия на фильм «Темная башня»

Такую экранизацию книги Кинга можно было снять, даже не читая самого романа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Экранизация “Темной башни” Стивена Кинга готовилась долгих десять лет. Менялись сценаристы, режиссеры, студии. Казалось, невозможно уложить все хитросплетения сюжета в один фильм. И как оказалось, не зря казалось.

Вместо мистической и полной загадок картины получилось довольно-таки посредственное фэнтези, которое вполне можно было выпустить с пометкой 12+. И самое обидное даже не в том, что в фильме напрочь отсутствует дух произведений Кинга. У него вообще нет собственного "лица". Порой он напоминает диснеевские сказки, а местами – марвеловские блокбастеры о супергероях.

Сюжет банален до безобразия. На каждом шагу ощущаешь, что ты уже где-то это видел. Есть плохой Человек в черном (Мэттью МакКонахи) – он разрушает мироздание. Почему? Он просто злой. Но для выполнения своей миссии ему, естественно, нужны невинные дети, которые должны умирать в страшных муках, и огромный луч смерти. Есть Стрелок (Идрис Эльба), который хочет отомстить этому Человеку в черном то ли за гибель отца, то ли за весь мир. И еще есть депрессивный подросток Джейк (Той Тейлор), также переживший смерть своего папы. Именно он и является в фильме главным героем.

Джейк – совершенно обычный ребенок, в которого никто не верит и которого никто не понимает. Но, находясь в депрессии, он открывает в себе дар, который называют сиянием. Это слово, кстати, настолько часто звучит в фильме, что возникает сомнение: "А ту ли книгу экранизировали создатели фильма?"

Стрелок же в фильме – эдакая голливудская нянька, которая всеми силами пытается отгородить от неприятностей своего подопечного. И как только он встречает мальчика и становится его приемной мамочкой, его собственная сюжетная линия отходит на второй план.

Главный злодей фильма – Человек в черном. Он почти всемогущ, но его ахиллесова пята – мужик с револьвером. Смотрится это комично и не особо правдоподобно.

Вселенная "башенного" цикла Кинга в фильме только не показана – только намеки. Видно, что в привычном Нью-Йорке создателям картины намного комфортнее. Но если изменить угол зрения и смотреть на фильм не через призму книги, то он вполне найдет своего зрителя. Красивые картинки чередуются с мрачными пейзажами пустоши, населенной демонами и чудовищами… Бах! Кто-то неожиданно выпрыгивает на дорогу перед героями, и начинается красочный бой с кучей спецэффектов. Плюс немного юмора от Стрелка, оказавшегося в мире людей. Кажется, здесь присутствуют все ингредиенты успешного фильма. Такого, который посмотришь один раз и на всю жизнь забудешь. Стоило ли это 10 лет работы? И вообще – нужна была книга? Этот фильм вполне можно было снять и без нее.

Общее впечатление – 5 из 10.

P. S.: внимательно следите за номерами телепортов. Там есть очень интересная отсылка.

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