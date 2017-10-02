Нужны девушки: в Екатеринбурге пройдут съемки клипа для украинского певца Ивана Дорна

Видео будет снято по мотивам "Коллаба".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге снимут ремейк клипа "Коллаба" Ивана Дорна, пишут "Моменты". Для этого ищут 25 девушек, которые умеют хорошо танцевать.

Клип будет посвящен ближайшему концерту исполнителя, который выступит 26 октября в Tele-Club. В роли самого Дорна выступят 4 участницы местного танцевального коллектива "Фора".

— Нам хочется добавить чего-то своего. Мы не будем рассказывать историю девушек легкого поведения, как было в самом клипе. Это будут просто тусовщицы, которые пришли на его концерт. Хочется показать настоящий драйв, — поделилась с "Моментами" режиссер Юлия Стич.