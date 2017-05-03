Россияне не увидят серию «Симпсонов», где Гомер ловит покемонов в церкви

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Телеканал «2×2» не будет показывать в России серию «Симпсонов», в которой Гомер ловит покемонов в храме, передает «Национальная служба новостей».

Руководство телеканала рассказало, что «не будет транслировать контент, который может скомпрометировать канал, вызвав неоднозначную реакцию в обществе».