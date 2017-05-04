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Герой шоу «Холостяк» поедет за екатеринбурженкой Дашей Клюкиной, ушедшей с проекта

Герой шоу «Холостяк» поедет за екатеринбурженкой Дашей Клюкиной, ушедшей с проекта
16+
Фото: предоставлено организаторами

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В субботу, 29 апреля, шоу «Холостяк» покинула фаворитка проекта и самого Ильи, модель из Екатеринбурга Даша Клюкина. Девушка сама приняла решение не продолжать участие в проекте.
 
Такая новость была полной неожиданностью как для самого холостяка, так и для зрителей шоу. Что же послужило ее причиной ухода? Неужели все знаки внимания со стороны Ильи не возымели никакого действия? Это интересно выяснить не только нам, но и человеку, которому разбили сердце прямо на камеру, как пожаловался Глинников.
 
В программе в эту субботу, 6 мая, Илья Глинников вопреки правилам проекта сам поедет в Сочи, чтобы сделать Даше сюрприз в день ее рождения. Однако сюрприз будет ждать и самого Илью: дверь ему откроет вместо Дарьи Снежана, которая ушла из проекта в выходные.
  • Новый выпуск «Холостяка» выходит завтра, 6 мая, в 21.30.
Марина Подкорытова, 05.05.2017, 19:05
Тэги: Знаменитости, Развлечения
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