Герой шоу «Холостяк» поедет за екатеринбурженкой Дашей Клюкиной, ушедшей с проекта

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В субботу, 29 апреля, шоу «Холостяк» покинула фаворитка проекта и самого Ильи, модель из Екатеринбурга Даша Клюкина. Девушка сама приняла решение не продолжать участие в проекте.

Такая новость была полной неожиданностью как для самого холостяка, так и для зрителей шоу. Что же послужило ее причиной ухода? Неужели все знаки внимания со стороны Ильи не возымели никакого действия? Это интересно выяснить не только нам, но и человеку, которому разбили сердце прямо на камеру, как пожаловался Глинников.

В программе в эту субботу, 6 мая, Илья Глинников вопреки правилам проекта сам поедет в Сочи, чтобы сделать Даше сюрприз в день ее рождения. Однако сюрприз будет ждать и самого Илью: дверь ему откроет вместо Дарьи Снежана, которая ушла из проекта в выходные.