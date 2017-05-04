«И ты, Грут!» Рецензия на фильм «Стражи Галактики-2»

Первые «стражи» прокатились по миру с таким успехом, что стали едва ли не самой успешной франшизой «Марвела».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Банда «Стражей» – Питер Квилл, Гамора, Дракс, енот-похабник Ракета и малыш Грут – выполняет небольшую работенку на планете золотых людей. Дело непыльное – разделаться с гигантским зубастым осьминогом. И все бы хорошо, но напоследок негодяй Ракета утаскивает у заказчиков некий важный артефакт. Настолько важный, что вся планета устремляется за ними в погоню.

Жизнь «Стражей» уже была на волоске, когда буквально из-за облаков появился прекрасный мужчина на большом белом корабле и всех спас.

Внезапный спаситель по имени Эго (Кирк Дуглас) приглашает Питера и некоторых из его друзей на свою собственную планету. И там-то и выясняется, что этот прекрасный мужчина – не кто иной, как потерянный отец Питера!

Возможно, от всего описанного выше у вас сложилось ощущение некой «санта-барбары», но пусть вас это не пугает. Даже если вы не смотрели предыдущих «стражей» и вселенная Марвел для вас – темный лес, никаких сложностей с пониманием у вас не возникнет. Прежде всего потому, что все происходит на экране с такой захватывающей динамикой, что в себя вам удается прийти примерно через полчаса, а за такое время вы в любом случае во всем разберетесь.

И, во-вторых, сценарий скроен таким образом, что отвлечься на что-то вам просто не удастся: здесь минимум заунывных диалогов, никакого закадрового голоса и масса сарказма, хлестких шуток и цепляющих персонажей.

Да, с визуальной стороной случаются переборы. Иногда создается впечатление, что все происходящее на экране – какой-то горячечный бред галактического единорога, настолько все сверкает, блестит, переливается и откровенно бесит. Иногда хочется остановить этот адский аттракцион и немного отдышаться.

Персонажи радуют отдельно, и Енот-матерщинник здесь как всегда на высоте. Но орден «За милоту» однозначно достается малышу Груту. Он – такое же тупое полено, как и Грут из первой части, только в сто раз обаятельнее, и это, безусловно, главная находка создателей вторых «стражей».

Вообще, похвалить хочется всех персонажей, потому что в каждом есть глубина и драматизм. На кого бы вы не посмотрели – это не унылая картонная поделка, объемный и интересный герой. Если честно, не во всех драматических картинах удается достичь такого эффекта. А тут, казалось бы, фантастический боевик, а душещипательных моментов – на небольшой сериал.

Шутки и диалоги – вообще мощная сторона всех марвеловских творений, но «стражей» буквально хочется разобрать на цитаты. Да, есть ощущение тщательного голливудского расчета, но на качество восприятия это никак не влияет.

Ну и не самое последнее – это совершенно бесподобный саундтрек. Редко встречается, когда музыка к фильму подбирается с такой щепетильностью и чувством стиля.

В результате мы имеем выверенный, рассчитанный и безупречно сделанный кино-аттракцион, который однозначно подходит для многоразового просмотра.

9 баллов из 10.

Благодарим за просмотр «Пассаж Синема»