В зоопарке Екатеринбурга отметили 36-летие слонихи Даши

На день рождения самой большой жительнице зоопарка преподнесли панно из фруктов и овощей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017
В Екатеринбургском зоопарке 5 августа отметили день рождения слонихи Даше – ей исполнилось 36 лет.
Сотрудники зоопарка преподнесли любимице посетителей в качестве подарка панно из фруктов и овощей, которыми выложили цифру 36. За тем, как Даша поедала свой подарок, наблюдали полсотни человек, пришедшие поздравить ее с днем рождения.
Слониха любит общение и внимание персонала зоопарка, ей нравится, когда с ней разговаривают - может долго прислушиваться, не назовут ли ее имя.
– Она очень пунктуальна, всегда следит, чтобы завтрак и обед были поданы вовремя. Свою трапезу она начинает с вкусненького – в первую очередь, съедает любимые овощи и фрукты, никогда не отказывается от лакомства. В летней вольере Даше приходится оберегать свою еду от вездесущих голубей, она гоняет нахлебников, выдувая на них воздух из хобота, – рассказали в зоопарке.
- Даша родилась в Лаосе и в возрасте восьми месяцев переехала в российский цирк "Уголок дедушки Дурова", где выступала 20 лет. В 2007 году слониха прибыла в Екатеринбург на заслуженный отдых.