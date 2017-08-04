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В зоопарке Екатеринбурга отметили 36-летие слонихи Даши

В зоопарке Екатеринбурга отметили 36-летие слонихи Даши
16+
Фото: Екатеринбургский зоопарк
На день рождения самой большой жительнице зоопарка преподнесли панно из фруктов и овощей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

В Екатеринбургском зоопарке 5 августа отметили день рождения слонихи Даше – ей исполнилось 36 лет. 
 
Сотрудники зоопарка преподнесли любимице посетителей в качестве подарка панно из фруктов и овощей, которыми выложили цифру 36. За тем, как Даша поедала свой подарок, наблюдали полсотни человек, пришедшие поздравить ее с днем рождения.
 
Слониха любит общение и внимание персонала зоопарка, ей нравится, когда с ней разговаривают - может долго прислушиваться, не назовут ли ее имя.

– Она очень пунктуальна, всегда следит, чтобы завтрак и обед были поданы вовремя. Свою трапезу она начинает с вкусненького – в первую очередь, съедает любимые овощи и фрукты, никогда не отказывается от лакомства. В летней вольере Даше приходится оберегать свою еду от вездесущих голубей, она гоняет нахлебников, выдувая на них воздух из хобота, – рассказали в зоопарке.

  • Даша родилась в Лаосе и в возрасте восьми месяцев переехала в российский цирк "Уголок дедушки Дурова", где выступала 20 лет. В 2007 году слониха прибыла в Екатеринбург на заслуженный отдых.
Маша Шмурыгина, 05.08.2017, 18:03
Тэги: Животные, Позитив
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