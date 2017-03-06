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«На белой футболке не должно быть желтых подмышек, забудьте о грязной голове»: стилист Александр Рогов о модных трендах

«На белой футболке не должно быть желтых подмышек, забудьте о грязной голове»: стилист Александр Рогов о модных трендах
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Фото: стилист Александр Рогов на мастер-классе по трендам, Марина Подкорытова/«Наша Газета»
В тенденциях 2017 года желтый и фиолетовый, 80-е и 90-е, слоганы на кофтах, полоска и горошек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Во Дворце молодежи в воскресенье, 5 марта 2017 года, стилист Александр Рогов открывал для екатеринбурженок прописные истины: что с чем носить, что модно в этом сезоне, какие цвета и узоры предпочитают модельеры. Но самой главной тенденцией, по словам стилиста, должно стать понимание, что не все, что показывают на подиумах, стоит вводить в свою повседневную жизнь. Некоторые тренды остаются только на показах.

— Подиум — это сцена для бренда. Модельер — как художник в театре, он рассказывает историю бренда, вещей, говорит о своем вдохновении. Вещи, которые вы видите на модных показах, — это хайлайты, они остаются только в коллекции, на память, не более, никто этого не носит, — отметил Рогов.

НАША полюбовалась на уральских модниц, отметив, что многие из них соблюдают все последние тенденции, а кто-то и опережает свое время, сочетая необычные легинсы, платья и сумочки. Фоторепортаж смотрите ниже.

А также законспектировала, что, по мнению стилиста Рогова, можно носить в 2017 году, а что пусть останется только на сцене.

Тренд номер 1: желтый цвет

Рогов советует выбирать какую-то базовую вещь гардероба в желтом цвете, главное — не переборщить, не надевать все желтого цвета. А также не брать вещи сложных фактур — чем проще, тем лучше. Он на модели показал, что можно выбрать простой топ с воланами желтого цвета — и к нему пойдут и романтичная юбка, и классические брюки, и рваные джинсы.

Тренд номер 2: фуксия

В этом году цвет фуксии продолжает оставаться на подиумах и привлекать модниц. Особенным шиком, по словам стилиста, считается сочетание фуксии с другими яркими цветами, например, с красным.

— Можно взять туфли и топ цвета фуксии, надеть черный «чокер», красные брюки, шпильки, — это будет идеальным сочетанием, — отметил стилист.

Тренд номер 3: фиолетовый

Фиолетовый в сочетании с фуксией, оранжевым и красным — это «убойный» тренд. Вообще смешение контрастных цветов — эта тенденция твердо шагает по планете. Главное, как подчеркивает стилист, использовать вещи без сложных элементов, не брать с крупными пуговицами, пряжками, фурнитурой, выбирать самый простой фасон.

Тренд номер 4: серебро и металл

В этом году на подиумах модели сверкают серебром, модельеры предпочитают серебристые ткани и поверхности. Для примера на сцену вышла модель в сверкающей «юбке-конфетке», как назвал ее сам стилист.

Как отметил Рогов, такую юбку легко можно надеть с классическим топом в бельевом стиле и удлиненным жакетом. Для драматизации образа можно взять высокие ботфорты.

Мастер-класс стилиста Александра Рогова 5 марта 2017 Екатеринбург

Тренд номер 5: возвращение 80-х и 90-х

На подиумах вновь царит мода из прошлого. Модели надевают вещи с широкими плечами, колготки в сетку, ботфорты, винтаж.

— Широкие плечи вообще можно выделить в отдельный тренд. Также из последнего: под джинсы надевать черные колготки в сетку, чтобы их было видно. В таком деле главное не переборщить с винтажем, чтобы не выглядеть, как бабушка, сочетать винтаж и современное. Я в марте представляю свою коллекцию: у меня много вещей с очень широкими плечами, они гипертрофированно широкие, это вещи для подиума, — уточнил стилист.

Тренд номер 6: «спортшик»

Всевозможные спортивные бомберы, куртки, топы и штаны — все это, конечно же, не для спортзала, а для «спортшика».

— На нашей модели куртка с кулисками, она добавляет образу дерзкости. Можно надеть куртку или рубашку, застегнуть ее на несколько пуговиц, верх оставить открытым и слегка отвести ворот назад на спину. Только не стоит забывать, что вещи для спортзала и для улицы — не одно и то же. И спорткуртка носится с каблуками и брюками, а не с кроссовками, — уточнил Рогов.

Тренд номер 7: новый стиль «нормкор»

Это новое направление в моде, так сказать, антимода. Люди, которые предпочитают стиль «нормкор», выбирают неяркие простые вещи, в которых выглядят «обычно» и «как все». Как говорит Википедия, тенденция появилась в США среди тех, кто отрицал следование модным тенденциям, предпочитая скромное и удобное.

— Когда устал от моды — так я характеризую этот стиль. Это понятные вещи, асексуальные, универсальные, спокойных цветов, например, объемные рубашки, свитера, классические брюки со стрелками, обувь без каблука. Есть еще стиль «нормкор кутюр» — когда вроде бы к простым вещам добавляется незаметный на первый взгляд шик, например, шелковая подкладка с узорами для пиджака, вышивка, фурнитура, внутренний люкс, я бы так назвал, — отметил Рогов.

Тренд номер 8: лого и слоганы

 

— В этом году суперпопулярными стали футболки и кофты с крупными надписями, такое statement о себе, заявление. Даже крупные модные дома ввели в свои коллекции всякие надписи. Такие футболки добавят любому наряду юмора. К такому наряду, как представлен на сцене, также подойдут кожаная юбка, джинсы с рваными коленками, блестящая юбка с пайетками, — рассказал Рогов.

Тренд номер 9: полоска

Полоска в этом году снова в моде. И, как считает Александр, она идет почти всем, главное — правильно подобрать.

— Полоска полнит, считаете? Бургер с кетчупом на ночь, макароны с маслом и прочее — это полнит. Главное — это подобрать соразмерную полоску. Более полным женщинам надо выбирать узкую полоску, которая вытягивает и стройнит, а невысоким не стоит выбирать ту полоску, которая делает их еще ниже и шире, — отметил Рогов.

Он показал несколько образов с тельняшками.

— Добавим к такой полосатой кофте юбку-карандаш и туфли на каблуке — и вот вам «парижский шик». Можно сочетать и с рваными джинсами и кедами, тельняшка идет всем, — отметил стилист.

Тренд номер 10: неоромантизм

Модельеры советуют выбирать открытые плечи, белые блузы, корсеты, воланы.

— Мне очень нравится этот стиль, он идет всем, а если добавить к такому образу шляпу и чокер — вот вам и костюм на вечеринку. Корсеты надо выбирать не «для игрищ», а как на модели: это тканевая полоса, люверсы и затяжка, — рассказал Рогов.

 
Отметил Александр и такие тренды с модных показов, как полька-дот (или по-русски горошек), цветной принт, лоскутное шитье («Я считаю, что это больше одеялу подойдет, чем женщине»), платье-тренч (надевается на голое тело), туфли разных цветов, «цветные ноги».

— На подиумах было очень много вещей в горошек — это must have сезона. Также актуален цветочный принт: надеваем платье в цветок, джинсы, плотные колготки. Широкий брючный костюм с широкими плечами, двубортный жакет. В последних коллекциях у многих модельеров были туфли разных цветов: они не должны кардинально отличаться, на несколько тонов, при этом быть одинаковыми по фасону. И «цветные ноги»: высоченные ботфорты очень ярких оттенков, некоторые стилисты надевали даже колготки на туфли, также можно взять колготки и туфли одного цвета, — рассказал Рогов.

Но самым главным трендом, по словам стилиста Рогова, должны стать опрятность, аккуратность и красивая улыбка.

— Не носите вещи с пятнами, в катышках — сразу вид вещь теряет, сколько бы она ни стоила. На белой футболке не должно быть пятен от пота. И запаха неприятного быть от девушки не должно. Никогда не выходите из дома с грязной головой, можно не придумывать сложных причесок, лучше просто сделайте «гульку». Если вы хотите быть стильной — забудьте о подделках, разбирающийся человек сразу увидит, что это подделка, если вещь вам не по статусу — лучше наденьте что-то простое, из обычной ткани, но стильное. Добавить к простому платью стильные туфли и дорогую сумку — вот образ и готов. Улыбка и аккуратность — это лучшие аксессуары для девушки. Можно следить за трендами, носить модные вещи, но самое главное — оставаться собой, — подвел итог встречи Александр.

Фото и видео: Марина Подкорытова, «Наша Газета»

Личные советы красоты и стиля от Александра Рогова

  • Тонкие волосы не стоит отращивать, их нужно состригать, чтобы казались пышнее и больше объемом. С макушки линию вперед сделать. Челка сейчас не в моде, особенно косая, лучше оставьте пряди удлиненной челки около лица. Мелирование не делайте!
  • Свои минусы надо превращать в плюсы, не стоит всегда от них избавляться и стесняться их, что-то можно подчеркнуть и сделать «изюминкой».
  • В каждом гардеробе должна быть простая белая футболка, хорошего качества и купленная не за 300 рублей в H&M.
  • Джинсовая рубашка — мой любимый антивозрастной элемент, даже женщин постарше делает гораздо моложе.
  • Шелковый бледный топ в бельевом стиле — идеальная «пододевалка» хоть под пиджак, хоть под свитер.
  • Сапоги с мехом — забудьте о них, это не мода, это — чтобы не умереть!
  • Идеальные колготки — когда их не видно, тонкие, без блеска, телесного цвета. Максимум чуть блестеть могут, будто ноги кремом намазаны. Все цветные колготки — это для девушек «труляля», «ухтышек» и прочее. Можно плотные черные, коричневые и темно-серые. И теплые колготки носим только тогда, когда в названии месяца есть буква «р».
  • Создаем базовый гардероб, для каждой — он свой, со своими вещами. Их можно дублировать разных цветов. Причем у каждой вещи в шкафу — свои плечики и свое место, многослойные пироги нам не нужны.
  • Джинсы любому образу добавят легкости, это вещь antiage.
  • Если надеваем легинсы — обязательно прикрываем пах, так принято.
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Фотоальбом:

Девушки активно фотографировались около стенда с цветков и афишей мастер-классаЧерное и белое - девушки на контрастахТакже снимались уральские модницы и с фигурой стилистаКто-то принес букет цветов на мастер-классГипюр, шелк, кружева в моде на УралеБыли здесь и необычные сумочкиПеред мастер-классомОткрытые плечи и спины, несмотря на раннюю веснуНеобычные леггинсы и опять сумкиПосле МК Рогов со всеми желающими сделал селфиНекоторые были в шляпах - как в модном аксессуареВ конце выступления Рогов попросил всех включить фонарики на телефонах, осветителя выключить свет, чтобы сняться на фоне горящих огоньков зала
Марина Подкорытова, 06.03.2017, 17:46
Тэги: Знаменитости, Искусство, Фото
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