«За моими красивыми глазами скрывается сильный характер»: уральская девушка вошла в топ-10 MAXIM

Если красавица победит в конкурсе, она попадет на обложку мужского журнала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Известный мужской журнал MAXIM определил топ-10 финалисток конкурса Miss MAXIM 2017. В рейтинг попала жительница Челябинска Ира Видная.

«Пою, танцую, рисую»

«Miss MAXIM 2017» - конкурс красоты, который проводится одноименным мужским журналом, принять участие в конкурсе может любая россиянка старше 18-ти лет. Ира Видная из Челябинска сочла себя достойной первой обложки, выслала фото и заполнила анкету. Она считает, у нее красивые глаза, ранимая душа, но сильный характер. По признанию конкурсантки, у нее есть большой опыт съемок, а также способности к пению, рисованию и танцам.

Самое красивое во мне - это глаза

Из анкеты Иры Видной на сайте:

• Что ты больше всего в себе любишь? Какое место у тебя самое красивое?

- За моими волшебными глазами скрывается добрая, ранимая душа. За хрупостью и нежностью тела стоит сильный, выносливый характер.

• Какие ошибки чаще всего совершают мужчины, пытаясь познакомиться с тобой?

- Называют красивой. Или сразу зовут в ресторан.

• Самый приятный комплимент, который тебе когда-либо делал мужчина?

- Смотрю на тебя и в животе бабочки, как будто первая любовь, как будто снова мне 16 лет.

• В каком образе ты мечтаешь сфотографироваться?

- В образе Евы.

• Какая девушка эротичнее – абсолютно голая или в одежде? И в какой одежде?

- В тонкой ночной сорочке.

Голосовать за уральскую красавицу можно здесь.

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