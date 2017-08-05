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Среди участниц «Мисс Екатеринбург» ищут возможную «Мисс Россия»

Среди участниц "Мисс Екатеринбург" ищут возможную "Мисс Россия"
16+
Фото: "Инстаграм" конкурса "Мисс Екатеринбург"
При этом региональный конкурс еще не завершен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Девушек-участниц конкурса "Мисс Екатеринбург" начали просматривать для участия в конкурсе "Мисс Россия". Этим 5 августа занималась представитель федерального конкурса Анастасия Прокопец.
 

– Кастинг прошел отлично. Уверена, что отберем даже не одну, а несколько девушек на центральный кастинг, который пройдет в Москве, в конце сентября, – пояснила Анастасия Прокопец.

В пресс-службе конкурса пояснили, что ничего странного в том, что девушек для конкурса выбирают до окончания «Мисс Екатеринбург», нет. По их словам, победительнице все равно нужно будет пройти кастинг всероссийского конкурса, победа в региональном не дает преимуществ для этого.

  • Победительница конкурса "Мисс Екатеринбург" станет известна 11 августа. Шоу проведёт актёр Александр Олешко.
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Администратор, 06.08.2017, 11:07
Тэги: Красота, Женщины
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