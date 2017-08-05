Среди участниц «Мисс Екатеринбург» ищут возможную «Мисс Россия»

При этом региональный конкурс еще не завершен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Девушек-участниц конкурса "Мисс Екатеринбург" начали просматривать для участия в конкурсе "Мисс Россия". Этим 5 августа занималась представитель федерального конкурса Анастасия Прокопец.



– Кастинг прошел отлично. Уверена, что отберем даже не одну, а несколько девушек на центральный кастинг, который пройдет в Москве, в конце сентября, – пояснила Анастасия Прокопец.

В пресс-службе конкурса пояснили, что ничего странного в том, что девушек для конкурса выбирают до окончания «Мисс Екатеринбург», нет. По их словам, победительнице все равно нужно будет пройти кастинг всероссийского конкурса, победа в региональном не дает преимуществ для этого.